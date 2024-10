Após revelar que precisou recorrer a uma prótese capilar, a cantora Gretchen usou suas redes sociais para responder às críticas recebidas

Após revelar que precisou recorrer a uma prótese capilar por ter perdido parte do cabelo devido a um corte químico, a cantora Gretchen usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 03, para responder às críticas recebidas. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela afirmou ter sido alvo de comentários absurdos por expor a realidade.

"É impressionante como as pessoas gostam da mentira, as pessoas não gostam da realidade. Aquele vídeo que eu postei foi alvo dos comentários mais absurdos possíveis, porque mostrei a verdade. E as pessoas gostam desse cabelo, que é lindo, mas é um cabelo que não é a minha realidade. A minha realidade é aquela que vocês viram no vídeo", iniciou a artista.

Em seguida, ela contou que recebeu diversos comentários de internautas dizendo que ela deveria usar produtos ou fazer transplante."Eu deveria fazer o que eu quero, o que eu tenho vontade. Vocês esqueceram que o Esdras [de Souza, marido dela] era careca? Ele fez transplante, tenho meu médico de transplante, nós combinamos de fazer meu transplante em outubro, mas acho que não quero mais fazer", disse ela.

Ainda durante o vídeo, Gretchen contou que decidiu expor sua situação para ajudar outras mulheres. "Eu pareço jovem, tenho uma pele legal, treino, tenho um corpo bonito, faço harmonização, meus dentes são lindos, mas a realidade que é vou fazer quase 70 anos, tenho 65 anos. Toda mulher nessa idade começa a ter problema de hormônio, a ter problema de queda de cabelo", enfatizou.

Sobre o transplante capilar, a artista contou que realizou o procedimento na sobrancelha, mas não gostou do pós-operatório. "Não é o momento, não gostei da experiência, não quero isso por enquanto para mim. Vou pensar", disse. "A minha realidade é aquela. Fico feliz com isso? Não, mas também não fico triste, não é o fim do mundo. Poderia ter uma doença, cabelo é uma coisa que tem jeito", completou.

