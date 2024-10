Em meio à multidão, Gretchen paga promessa no Círio de Nazaré

Em mais um ano, Gretchen pagou promessa de fé durante o Círio de Nazaré, realizado em Belém, no Pará: "Pelos meus filhos"

Neste domingo, 13, Gretchen usou as redes sociais para declarar sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré. A cantora esteve presente no Círio de Nazaré, realizado na cidade de Belém, no Pará, no último sábado, 12, e pagou sua promessa em meio à multidão.

"Sim, mais um ano. Eu cumpri minha promessa na corda. E dessa vez também cumpri pelos meus filhos. E como sempre Nazinha, a nossa mãezinha, nos dá a graça que pedimos", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs demonstraram admiração pela fé da artista. "Que força tem essa mulher, eu admiro", disse um. "Deus nos abençoe com infinitas possibilidades! Feliz Círio, que nossa mãezinha nos proteja sempre!", desejou outro. "Acho o máximo a Gretchen ter encontrado alguém com a mesma vibe que a dela. Eles se divertem", escreveu mais um, fazendo referência ao marido de Gretchen, Esdras de Souza.

O Círio é uma celebração de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Com mais de 200 anos de tradição na cidade de Belém, no Pará, o evento foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e também declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.

Gretchen revela importância do Círio de Nazaré em seu casamento

Neste final de semana, acontece a 232ª edição do Círio de Nazaré, em Belém, a festividade católica celebra a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará. A cantora Gretchen é uma das estrelas que marca presença no evento. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista reforça importância dessa celebração em seu casamento: "Minha vida mudou".

O Círio de Nazaré é bastante especial para Gretchen, ela revela que foi graças a esse evento que sua vida passou por grandes transformações. A cantora mencionar ter feito uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré para se casar com o atual marido, Esdras de Souza.

"O Círio de Nazaré tem uma importância fundamental na minha vida, principalmente, hoje. Foi graças ao Círio que eu conheci meu marido, que minha vida mudou em todos os sentidos, que eu vim morar no Pará. Enfim, ele é fundamental em todos os momentos da minha vida", declara.

Gretchen dá mais detalhes sobre o Círio de Nazaré: "É um evento religioso, eu venho todo ano porque eu fiz uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré e eu venho todo ano para cumprir minha promessa na corda", esclarece.

A artista confessa que é uma mulher de bastante fé, mas reforça que não é ligada a uma religião específica: "A fé é super importante, porém não existe essa coisa de ser religioso na minha vida. Eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu tenho as minhas crenças, mas eu não sou religiosa".