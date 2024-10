Grávida, Sabrina Sato revela se vai desfilar no Carnaval 2025

Após Sabrina Sato confirmar que está grávida, muitos internautas questionaram se ela vai desfilar no Carnaval 2025. Saiba a verdade

A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu os fãs ao confirmar que está esperando seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes. Após o anúncio, muitos internautas questionaram se ela vai desfilar no Carnaval 2025, e a resposta é sim!

De acordo com informações do portal GShow, Sabrina vai marcar presença com barrigão na Sapucaí e no Anhembi. Ela é Rainha da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e da Vila Isabel, no Rio de Janeiro e está com dois meses de gestação. "Ela segue normalmente. Vila e Gaviões. Será Rainha gravidinha", disse a assessoria da apresentadora.

E a Vila Isabel também confirmou que Sabrina segue à frente da bateria. "Sabrina continua normalmente como rainha", garantiu a assessoria.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

O anúncio da gravidez

A gravidez de Sabrina Sato e Nicolas Prattes foi anunciada na manhã desta quarta-feira, 16, pelos colunistas Gabriel Perline e Leo Dias. Logo em seguida, a equipe da apresentadora confirmou a novidade em um comunicado à imprensa.

"Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", disseram.

Vale lembrar que os dois estão juntos há menos de um ano. Os primeiros rumores sobre a proximidade deles surgiram no início de 2024, quando eles foram flagrados juntos em uma piscina. Na época do Carnaval, eles curtiram o sambódromo da Sapucaí juntos, mas ainda negavam o namoro e diziam que eram apenas amigos.

Pouco tempo depois, eles fizeram a primeira viagem juntos e assumiram o namoro publicamente. Em setembro, o ator anunciou que ficou noivo da apresentadora durante participação no 'Domingão com Huck', da Globo, de forma muito discreta.