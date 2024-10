Grávida, Sabrina Sato mostra manhã com Nicolas Prattes e Zoe

Noiva de Nicolas Prattes e esperando um bebê com ele, Sabrina Sato mostra manhã deles com Zoe, filha da apresentadora com Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato mostrou mais um momento de sua família na rede social. Nesta sexta-feira, 25, a famosa, que está grávida de seu primeiro bebê com o noivo, o ator Nicolas Prattes, compartilhou um registro da manhã que tiveram em casa com Zoe, filha dela com o ator Duda Nagle.

Após passar alguns dias com eles e mais outros parentes em Niterói, no Rio de Janeiro, a ex-BBB compartilhou a selfie revelando que acordaram cedo e que às sete já estavam prontos para começarem o dia.

"7:10h bom dia", escreveu Sabrina Sato ao postar o clique ao lado de seus amores e grávida de mais de dois meses do noivo, com quem está em um relacionamento há oito meses.

É bom lembrar que na quarta-feira, 16 de outubro, a apresentadora confirmou a gestação. No início de 2023, ela revelou o fim do relacionamento com o pai de sua filha, o ator Duda Nagle, que contou que o término foi bem difícil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Duda Nagle fala sobre término com Sabrina Sato

Recentemente, em entrevista ao programa 'Companhia Certa', da RedeTV!, Duda Nagle relembrou o término de seu relacionamento com Sabrina Sato. Os dois ficaram juntos entre 2016 e 2023.

"Foi muito difícil, muito pesado. Posso dizer pelo meu lado, pequei pelo excesso. Fiz o meu melhor no sentido de ter certeza, não me precipitei. Então, esse processo demorou uns dois anos, mais ou menos; a gente tentou mais um pouco. As pessoas iam sentindo, porque tem a parte da comunicação não verbal, até para um ator, entre aspas, acaba transparecendo muito", declarou ele, na ocasião.

"Enfim, a gente tomou a decisão e agora nosso desafio é blindar a família, a etapa do casal se encerrou, mas agora o desafio é manter, porque família é eterna. A gente tem que agir pelo bem da Zoe", completou. Atualmente, a apresentadora espera um filho do ator Nicolas Prattes, de quem está noiva.

Leia também:Duda Nagle fala sobre criação de Zoe, filha com Sabrina Sato: 'Muito alegre'