Grávida, Jade Magalhães exibe barriguinha com look despojado

Grávida do primeiro filho com Luan Santana, Jade Magalhães encantou seguidores com novos cliques em que a barriga da gestação ficou à mostra

Jade Magalhães surgiu em novos cliques conceituais e derreteu os corações de seguidores, nesta terça-feira (20). A influenciadora está à espera do primeiro filho com Luan Santana e exibiu a barriguinha discreta que começou a ganhar por causa da evolução da gravidez.

"Freshy comfy ('Fresco e confortável', em português)", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Nos registros, Jade aparece usando um top de ginástica, shorts larguinhos de alfaiataria e uma camisa social branca e folgada, que contrasta com as peças pretas do look. Como acessórios, ela ainda investiu em colares coloridos, brincos prateados e óculos escuros.

Nos comentários, fãs se encantaram pelas novas fotos e elogiaram a nova mamãe: "A Mamãe mais linda! Como lidar com essa barriguinha que já está aparecendo?", escreveu uma seguidora da influencer. "Jade, mulher, você está linda! Por favor, faz mais conteúdo de blogueira de gravidez porque nós queremos atualizações do bebê 'Luade'", pediu uma usuária do Instagram.

Mesmo após o anúncio da gravidez, que deu o que falar nas redes sociais, Jade preferiu se manter discreta nas redes, sem tocar muito no assunto. Assim como a gravidez, a influenciadora também mantém grande parte do relacionamento com Luan Santana no privado, fazendo publicações pontuais com declarações ao noivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@ajademagalhaes)

Jade fala de nova fase

Recentemente, para interagir um pouco com os seguidores, a influenciadora divulgou uma caixinha de perguntas, onde respondeu as principais dúvidas deles a respeito da vida pessoal e profissional. Entre elas, Jade escolheu uma em que o seguidor a questionava sobre o sentimento de ser mãe pela primeira vez:

"Me sinto muito abençoada, mais próxima de Deus. Gerar uma vida é um milagre. Logo que descobri, era engraçado, eu encostava, dormia. Hoje ainda tenho mais sono que o normal, mas deu uma melhorada. [Senti] Tontura, não imaginava que esse era um sintoma de gravidez", disse a influenciadora.