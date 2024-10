Grávida de Nicolas Prattes, Sabrina Sato curte praia com o noivo e a filha

Esperando seu primeiro bebê com Nicolas Prattes, Sabrina Sato curte viagem com o ator e sua filha com Duda Nagle, a pequena Zoe

Esperando seu primeiro bebê com o noivo, o ator Nicolas Prattes, a apresentadora Sabrina Sato postou uma nova foto ao lado do eleito e de sua filha com Duda Nagle, a pequena Zoe, de 5 anos. Neste sábado, 19, a famosa compartilhou o registro da viagem que estão fazendo e encantou.

Sorridente, o trio apareceu juntinho e usando looks de cor branca. O local escolhido para aproveitarem alguns dias de praia foi Itacoatiara, no Rio de Janeiro. Sem dizer nada, a ex-BBB apenas compartilhou o registro deles reunidos.

Ainda na rede social, Sabrina Sato postou outros cliques na praia com o noivo. Já Nicolas Prattes publicou um vídeo para se declarar para a eleita, com quem está esperando seu primeiro filho.

Recentemente, em entrevista no Lady Night, de Tata Werneck, o artista contou como teve seu primeiro contato com a noiva no final de 2023. "Eu estava solteiro, aí mandei uma mensagem. Mandei, tipo assim... Acho que foi Natal. Falei: ‘Pô, Feliz Natal pra você e para sua família’. No primeiro dia, isso era 8 da noite, a gente ficou até meio-dia do dia seguinte conversando sem parar, incessantemente. Eu não dava atenção para mais ninguém", relatou o famoso e deu mais detalhes de que a distância por ele morar no Rio de Janeiro e ela em São Paulo não atrapalhou na aproximação.

O pedido de casamento de Nicolas Prattes para Sabrina Sato

Sabrina Sato e Nicolas Prattes deram um passo importante na relação. Recentemente, a apresentadora foi surpreendida com um pedido de casamento do ator, com quem está junto desde janeiro deste ano.

O status de noivado foi revelado por Nicolas no início de setembro, durante participação no 'Domingão com Huck', da Globo, de forma muito discreta. Agora, em entrevista à 'Quem', Sabrina comentou sobre a nova fase do relacionamento dos dois e confessou que ficou surpresa com o pedido de casamento do amado; confira detalhes!