Graciele Lacerda exibe o barrigão de grávida durante treino

Grávida de Clara, fruto do relacionamento com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda fez questão de exibir o seu barrigão durante o treino

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Atualmente, a digital influencer está radiante à espera de Clara, fruto do seu relacionamento com Zezé Di Camargo.

Nesta segunda-feira, 14, em seu Instagram Stories, a famosa publicou um vídeo em que aparece fazendo agachamentos na academia. Com uma camiseta branca e calça legging preta, Graciele fez questão de exibir o barrigão da gravidez. "Que delícia poder treinar, nem acredito que consegui", comemorou ela.

Além de Clara, Zezé Di Camargo já é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos do seu antigo casamento com Zilu Camargo.

Ensaio de gestante

Grávida de uma menina, que se chamará Clara, a esposa de Zezé Di Camargo, a influenciadora digital Graciele Lacerda, deu o que falar nos últimos dias com o ensaio gestante que fez para registrar a gravidez e celebrar o seu aniversário de 44 anos.

Radiante com a nova fase de grávida, a empresária do ramo da saúde surgiu deslumbrante nos cliques e intrigou ao surgir "flutuando" com balões, como se as bexigas fossem as responsáveis pelo seu "voo". Graciele Lacerda então revelou com um vídeo como foi feito o truque.

"No meu aniversário postei algumas fotos e em uma dela eu estava flutuando com vários balões. Recebi várias perguntas de vocês querendo saber como aquela foto foi feita. Bora desvendar o mistério? Então assista o vídeo dos bastidores daquela ensaio", postou ao mostrar que estava na verdade sentada em um banco branco, que foi apagado nos retoque no computador.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora digital mostrou a evolução de sua barriga desde o segundo mês até o quinto. É bom lembrar que a famosa conseguiu a gestação na sétima tentativa após ter feito tratamento de fertilização in vitro por Zezé Di Camargo ser vasectomizado e ela ter passado dos 40 anos.