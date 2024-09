Graciele Lacerda mostra evolução da barriguinha de grávida

Com quatro meses de gestação, Graciele Lacerda fez questão de mostrar aos seguidores a evolução de sua barriguinha de grávida

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. E ao que tudo indica, a famosa está radiante com a gravidez da primeira filha, que se chamará Clara e é fruto do seu relacionamento com Zezé Di Camargo.

Nesta quinta-feira, 5, a famosa postou em seu Instagram Stories uma montagem de três fotos mostrando a evolução da barriguinha.

Nas imagens, Graciele surgiu na frente do espelho com uma lingerie preta e fazendo praticamente a mesma pose para mostrar como sua barriga cresceu até o quarto mês da gestação.

Mamãe de primeira viagem

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda iniciaram uma nova etapa de suas vidas, agora, como pais de menina e também como marido e mulher. Com motivos de sobra para comemorar, os dois celebram o atual momento de suas vidas. Em entrevista à Revista CARAS, a esposa do cantor faz confissão sobre sua gestação: "Não tive nada".

Juntos desde 2014, eles ficaram noivos em 2021 e tentavam engravidar há quatro anos. Ao todo, foram sete tentativas de fertilização, uma vez que o cantor é vasectomizado e a gravidez não era possível por vias naturais.

Graciele revela que tem enfrentado uma gestação tranquila: “Eu ainda não tive nada. Não sei se realmente existem desejos, mas eu tenho vontade de muita coisa. Acho que é normal”, entregou a futura mamãe.

A esposa de Zezé Di Camargo estava deslumbrante com um vestido desenhado especialmente para ela, feito de crepe com modelagem assimétrica. “Ela me pediu para cuidar do visual deles e eu aceitei na hora. Durante a prova, ainda comentei que estão usando bastante esse modelo de vestido em casamentos e ela me disse que o sonho dela era casar. Hoje, ela realizou!”, contou o estilista, que ainda presenteou o casal com uma música.