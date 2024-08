Globo comete gafe na cobertura da queda do avião em Vinhedo

Errou! Globo comete gafe ao exibir imagem de Bárbara Coelho brincando em Paris enquanto Cesar Tralli falava sobre queda de avião em Vinhedo

Na tarde desta sexta-feira, 9, a TV Globo interrompeu a cobertura das Olimpíadas de Paris 2024 às pressas para iniciar a cobertura sobre a queda de avião na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Porém, a equipe de edição do canal cometeu uma gafe logo no início da cobertura.

Na TV, os telespectadores ouviam o apresentador Cesar Tralli transmitindo informações sobre a queda do avião no meio das casas de um condomínio quando a equipe de edição colocou no ar uma imagem da apresentadora Bárbara Coelho brincando em Paris. Nas imagens, ela apareceu jogando bola com outra pessoa de sua equipe.

A imagem de Bárbara jogando bola ficou no ar por alguns instantes enquanto o público ouvia a voz de Tralli. Rapidamente, a imagem foi removida e voltou a exibir as cenas da queda do avião.

Bárbara Coelho em imagem exibida na Globo

A queda do avião em Vinhedo

Um avião da Voepass Linhas Aéreas caiu na região do bairro Capela, em Vinhedo, no interior de São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos.

As imagens da queda do avião viralizaram nas redes sociais e impressionaram pela forma como a aeronave caiu em uma área de casas, mas, aparentemente, não atingiu uma residência. O caso ainda é investigado para descobrir o motivo da queda e informações sobre as vítimas.

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo. A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores", informou a companhia aérea.

