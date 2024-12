Globo admite erro na abertura de 'Tieta' e toma decisão sobre vinheta

Após críticas massivas sobre a vinheta nas redes sociais, Globo toma iniciativa urgente para corrigir detalhe importante na novela Tieta, de 1989

A novela Tieta, escrita por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn e exibida na Globo em 1989, gerou polêmica nas redes sociais após ser reexibida em Vale a Pena Ver de Novo. Isso porque a emissora alterou a abertura do folhetim: grande parte das cenas foi cortada, os nomes dos atores foram condensados em uma única tela e o ator Cassio Gabus Mendes foi excluído dos créditos.

Após ser alertada sobre a ausência de Cassio, a Globo corrigiu o erro. Já sobre as demais queixas, o canal confirmou que não há previsão de mudança.

O que aconteceu?

Com o anúncio da reprise, a Globo informou que a abertura original passaria por alterações devido ao conteúdo de nudez, considerado impróprio para o horário. Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, a emissora continuará exibindo a vinheta reduzida até o final da reprise.

Nas redes sociais, o público vem criticando a nova abertura, que dura apenas 16 segundos e inclui três cenas principais: uma com os autores e o livro de Jorge Amado que inspirou a trama (Tieta do Agreste), outra para citar o elenco e, por fim, uma com os nomes dos diretores.

A ausência de imagens da atriz Isadora Ribeiro, ícone da abertura original, também gerou insatisfação, assim como o erro inicial de não creditar Cassio Gabus Mendes. O nome do ator foi incluído na vinheta no dia 17, mas as críticas persistem.

Confira, abaixo, a abertura:

Críticas

“No mínimo, mas bem no mínimo mesmo, é falta de respeito com o elenco, com a Isadora Ribeiro, com o trabalho do Hans Donner e, obviamente, com o telespectador. Se a abertura de Mulheres de Areia (1995) foi reeditada e exibida, por que não fazer igual com a de Tieta?”, criticou um usuário do X (antigo Twitter).

“Que maneira ridícula de colocar os créditos”, escreveu um segundo. “Se conseguiram censurar uns peitos em 'Mulheres De Areia', por que não conseguem censurar também na abertura de 'Tieta'?. Que descaso com o elenco, ser mal creditado”, reclamou um terceiro.

Outro detalhe que incomodou os telespectadores está no fato de a curta abertura ser exibida apenas ao final dos episódios. Inicialmente, a justificativa era o compartilhamento de horário com “Alma Gêmea” (2005), mas mesmo após o término desta, a novela continuou sem abertura no início.

A situação levou o presidente do Sindicato de Atores e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (SATED-RJ), Hugo Gross, a criticar a emissora. “Estão burlando a respeitabilidade do ator. A única coisa que o ator tem é o nome”, protestou em conversa com o site NaTelinha.

Gross ressaltou que, embora a Convenção Coletiva de Trabalho não obrigue a exibição dos créditos, a Lei do Direito Autoral (nº 9.610/1998) exige o reconhecimento de todos os profissionais envolvidos. Ele afirmou que medidas legais seriam tomadas para resolver o caso, mas a Globo, posteriormente, ajustou a abertura para incluir os créditos.

