O que aconteceu com GKay? Influenciadora rebate ataques sobre seu corpo real

GKay se torna alvo de comentários ao exibir corpo real nas redes sociais e compartilha detalhes de seu processo de emagrecimento

Gessica Kayane, mais conhecida como GKay, foi alvo de comentários negativos sobre seu corpo nas redes sociais. Após aparecer mais magra, a influenciadora digital e humorista decidiu dar um basta nos ataques e falar sobre seu processo de emagrecimento. Em seu relato, ela contou que perdeu peso de forma saudável e lamentou o hate.

Em conversa com a Quem, GKay revelou que, apesar das mensagens negativas de alguns seguidores, está contente com seu físico atual desde que encontrou um novo método: "Estou feliz [com ele] e sempre estive. Acho que a felicidade vai além, é algo que buscamos todos os dias”, iniciou a influenciadora, que também detalhou o processo para perder peso.

"Estou fazendo um método que não é radical. É aquele método que é ideal para você, para sua rotina e para essa vida [agitada] que a gente leva, com viagem e tudo mais. Encontrei um método que se encaixa nessa rotina maluca. Eu estou adorando. A gente adapta. Por exemplo, se não dormi direito, vou repor sono e treinar no dia que o corpo esteja recuperado”, explicou.

Na sequência, Gessica afirmou não se privar de nenhum alimento: “Não tem dieta restritiva, como tudo muito saudável, só que em uma quantidade boa. Não tem restrição de ser só isso, só aquilo, não! Quer comer hambúrguer? Vamos comer hambúrguer. Tudo sem loucura, porque a gente tem que se adaptar à vida que a gente leva”, ela detalhou.

Para finalizar, GKay revelou que está sendo acompanhada por profissionais de saúde e enfatizou que está feliz com os resultados. Vale destacar que, além de se dedicar a uma alimentação mais saudável e aos treinos diários, a influenciadora digital já passou por um procedimento cirúrgico para emagrecimento no passado.

Em 2022, enquanto participava do quadro ‘Dança dos Famosos’, a humorista aproveitou a oportunidade para dar uma repaginada em seu visual e passou por uma lipoaspiração. A Lipo Lad, como é conhecida, é uma cirurgia plástica que remove camadas superficiais de gordura do corpo para garantir definição. Atualmente, os resultados ainda são visíveis.

Gkay reverteu procedimento estéticos

Há pouco tempo, Gkay abriu o jogo sobre a reversão de procedimentos estéticos que realizou no passado. A influenciadora participou do programa “De Frente Com Blogueirinha” do canal Dia TV. “Tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no meu rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem. Lábio carnudo é uma coisa, salsicha é outra”, brincou.