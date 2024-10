Giovanna Roque desabafa após arquivar vídeo defendendo MC Ryan: ‘Pior arma’

Após sair em defesa de MC Ryan, Giovanna Roque chama atenção ao apagar pronunciamento e revela o motivo em novo desabafo

Recentemente, Giovanna Roque se pronunciou nas redes sociais após o vazamento de um vídeo em que aparece sofrendo uma agressão de seu ex-namorado, MC Ryan. Pouco tempo depois de sair em defesa do cantor, a influenciadora chamou atenção ao apagar o pronunciamento. Agora, ela compartilhou o motivo e desabafou sobre a repercussão.

Através de seu perfil no Instagram, Giovanna rompeu o silêncio e negou as especulações de que teria se arrependido de sair em defesa de Ryan. Pelo contrário, a influenciadora digital afirmou que, na verdade, decidiu apenas arquivar o vídeo para preservar sua família e se defender dos recentes julgamentos que vem recebendo.

"Nos stories, Giovanna esclareceu a decisão: O meu pronunciamento continua o mesmo, eu apenas arquivei para preservar minha saúde mental... por que a maldade das pessoas que acham que podem "comentar" sobre o fato com propriedade estava passando de todos os limites", a influenciadora contou que está sendo alvo de ataques.

"As pessoas querem apontar o erro de alguém, ou comentar sobre os fatos(que não sabe) disseminando ódio e desejando até a morte de outra pessoa… Vocês falam tanto da atitude dos outros... mas a maldade maior está em vocês mesmos. A pior arma, é a própria língua. Continuem a vida de vocês, e deixem a minha em paz", ela concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Vale lembrar que no vídeo publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital saiu em defesa do ex-namorado, com quem tem uma filha, Zoe, de nove meses. "A última coisa que eu queria era vir aqui me pronunciar sobre isso, sobre essas fotos que vocês estão vendo nos sites, que estão rolando", ela iniciou o pronunciamento.

"Gente, eu queria deixar bem claro para vocês que o Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é, tá? Ocorreu, sim, uma discussão no último término que a gente teve. O Ryan tinha aprontado e, nesse dia, eu perdi muito a cabeça. Fiquei muito nervosa, quebrei o telefone dele e fui para cima dele", Giovanna disse.

"Ele também ficou muito nervoso e veio para cima de mim, porque também perdeu a cabeça. A gente deu abertura para o inimigo e isso nunca tinha acontecido antes. Infelizmente, alguma pessoa maldosa ou infeliz que vive tentando nos prejudicar fez isso. Isso vem acontecendo há muito tempo, desde que conheci o Ryan", desabafou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝖦𝗂𝗈𝗏𝖺𝗇𝗇𝖺 𝖱𝗈𝗊𝗎𝖾 💋 (@giroquue)

Mel Maia se pronuncia sobre polêmica envolvendo MC Ryan

Na última terça-feira, 1°, Mel Maia se manifestou novamente sobre a polêmica envolvendo MC Ryan. Após comentar sobre o caso de agressão do cantor de funk e supostamente ter trocado algumas indiretas com seu ex-namorado, MC Daniel, nas redes sociais, a atriz reiterou sua posição, destacando que é contra a violência.