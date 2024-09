Giovanna Roque se pronuncia sobre vídeo sendo agredida por MC Ryan

A influenciadora digital Giovanna Roque se manifestou nas redes sociais sobre ter sido agredida por MC Ryan, o pai de sua filha

Giovanna Roque, de 25 anos, se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira, 27, após vazamento de um vídeo em que ela aparece sofrendo uma agressão do funkeiro MC Ryan., com quem te uma filha, Zoe, de nove meses. O caso de violência doméstica, exposto pelo colunista Leo Dias, aconteceu em abril deste ano.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital saiu em defesa do cantor, de quem se separou há algumas semanas. "A última coisa que eu queria era vir aqui me pronunciar sobre isso, sobre essas fotos que vocês estão vendo nos sites, que estão rolando. Gente, eu queria deixar bem claro para vocês que o Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é, tá? Ocorreu, sim, uma discussão no último término que a gente teve", começou.

"O Ryan tinha aprontado e, nesse dia, eu perdi muito a cabeça. Fiquei muito nervosa, quebrei o telefone dele e fui para cima dele. Ele também ficou muito nervoso e veio para cima de mim, porque também perdeu a cabeça. A gente deu abertura para o inimigo e isso nunca tinha acontecido antes. Infelizmente, alguma pessoa maldosa ou infeliz que vive tentando nos prejudicar fez isso. Isso vem acontecendo há muito tempo, desde que conheci o Ryan. Minha vida virou um caos, porque sempre tem gente inventando coisas, espalhando fake news", completou.

Fim do relacionamento

Giovanna Roque anunciou o fim de seu relacionamento com MC Ryan no dia 12 deste mês. A relação durou pouco mais de um ano, entre idas e vindas. A influenciadora digital não revelou o motivo do término, mas afirmou que estava se antecipando para não ser motivo de piada.

"Não somos mais um casal. Sei que isso é um assunto particular, mas já estou poupando futuras notícias, suposições e piadas. Somos pais da Zoe, e essa é a única razão de vínculo que ainda possa existir. Peço que não me relacionem a nada do mesmo. Obrigada", disse ela.