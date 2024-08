A atriz Giovanna Ewbank aproveitou essa sexta-feira, 09, para compartilhar algumas fotos românticas ao lado do marido, Bruno Gagliasso

A atriz Giovanna Ewbank aproveitou essa sexta-feira, 09, para compartilhar algumas fotos românticas ao lado do marido, Bruno Gagliasso. No feed do Instagram, ela mostrou imagens do casal pelas ruas da cidade de Paris, conhecendo pontos turísticos e restaurantes locais.

Na legenda da publicação, ela escreveu: "Just the two of us. Um combo de nós dois nessa última semana!". Nos comentários, não faltaram elogios. "Dos casais mais lindos do mundo! Impressionante!", disse uma. "Lindos! Deus fortaleça essa união sempre", disse outra. "Vocês são una pintura", elogiou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que os pombinhos estão juntos há 14 anos e são pais de Zyan, Bless e Titi. Veja as fotos:

Giovanna Ewbank conta motivo de ir à festa de Preta Gil sem Bruno Gagliasso

Há poucas horas do início da festa de 50 anos da cantora Preta Gil, Giovanna Ewbank contou aos seguidores que estava se preparando para o evento e revelou que desta vez não irá acompanhada de seu marido, Bruno Gagliasso. Isso porque, segundo a artista, o também artista está em uma viagem a trabalho.

"Ganhei um 'vale-night' do Bruno, acredita? Ele está em uma viagem a trabalho e, como é o aniversário da Preta, eu vou lá representar o casal. Eu estou começando a me arrumar. Tenho três opções de roupas que pensei em ir e eu pensei em deixar vocês escolherem. Espero que vocês escolham a que eu mais quero", brincou a artista.

E por falar em Preta Gil, a cantora comemorou seu aniversário de 50 anos em grande estilo. Nesta quinta-feira, 08, a artista reuniu cerca de 700 amigos famosos em um armazém na Zona Portuária do Rio. Entre as atrações, estavam Psirico, banda baiana comandada por Márcio Victor, que é amigo de Preta; e Ludmilla, que cantou no aniversário de 40 anos da artista. Veja como foi!