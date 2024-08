Gil do Vigor reage após comentário de jogadora espanhola: ‘Recalcada'

Gil do Vigor surpreende ao fazer comentário ao ler declaração de jogadora espanhola sobre a seleção brasileira nas Olimpíadas

O ex-BBB e economista Gil do Vigor ficou surpreso ao ver um comentário da jogadora espanhola Jenni Hermoso. Ela falou sobre a derrota de seu time contra a seleção brasileira de futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. Assim, ele fez questão de reagir nas redes sociais.

Tudo começou quando a jogadora espanhola alfinetou a seleção brasileira ao criticar a performance do time, que conquistou a vaga na final da competição. “Levamos quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol… Bem, queremos ir para o bronze. Vamos ver se fazemos um bom jogo”, disse ela.

Ao ver este comentário, Gil foi ao X, antigo Twitter, para comentar e criticou a postura da atleta. “Que recalcada! Chora mona, chora”, escreveu ele.

Gil do Vigor fala sobre eleições nos EUA

O ex-BBB e economista Gil do Vigor gravou um vídeo para opinar sobre a notícia de que Joe Biden desistiu de ser candidato na eleição do presidente dos Estados Unidos e demonstrou o seu apoio para Kamala Harris ficar em seu lugar. Com isso, o brasileiro analisou a situação como algo histórico para o país norte-americano.

"Joe Biden acabou de anunciar que não vai sair mais candidato à presidência dos Estados Unidos. E ele apoiou Kamala Harris para sair candidata no seu lugar. Ela, que então, foi vice dele nesse último mandato também estava como vice nessa chapa agora, que ele estava concorrendo à presidência. E eu quero falar, minha gente, que é uma mulher! Os Estados Unidos nunca teve uma mulher como presidente. Para os Estados Unido, ter uma mulher e preta concorrendo à eleição, entendeu? Com chance de ganhar”, disse ele.

E completou: "É um momento histórico para os Estados Unidos e também serve de lição. Muitas vezes, o que é melhor para você ou o desejo de poder não é o melhor para o país. Então é importante que todos os candidatos políticos enxerguem isso. Em termos de democracia, em termo do país, em termos do que é melhor para a sociedade, não temos que olhar pro nosso umbigo, mas sim para as pessoas que nós estamos nos propondo a servir. Porque político é serviço, serviço ao povo. Então vamos ver os próximos passos dessa eleição tão histórica”.