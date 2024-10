Garoto Bombril: Por onde anda o ator da propaganda de Washington Olivetto?

O talento do publicitário Washington Olivetto rendeu comerciais que ficaram na memória dos brasileiros. E um dos mais marcantes foi Garoto Bombril

O talento do publicitário Washington Olivetto, que faleceu neste domingo, 13, rendeu diversos comerciais que ficaram na memória dos brasileiros. E um dos mais marcantes foi Garoto Bombril, que foi representado pelo ator Carlos Moreno. Mas, afinal, por onde ele anda hoje?

Hoje com 70 anos, o artista entrou para o Guinness Book, o Livro dos Recordes, em 1994, pela campanha publicitária de maior duração na história. Conhecido como o Garoto Bombril, ele permaneceu à frente dos comerciais da empresa até 2017, totalizando 39 anos.

Atualmente, ele continua trabalhando como ator no teatro. Em 2023, ele esteve no elenco da websérie Alô?! Alô?! Planeta Terra Chamando sobre o processo de criação do programa Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, em que viveu Euclides, em 1989.

Nos últimos anos, ele atuou em campanhas para algumas outras empresas e estrelou uma campanha para a Netflix em 2019. Com informações do jornal O Globo.

Morre Washington Olivetto, publicitário premiado, aos 73 anos

De acordo com o Jornal O Globo, a morte de Washington Olivetto aconteceu na tarde do último domingo, 13, no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações de uma cirurgia no pulmão.

A publicação informou que ele passou pela cirurgia em um hospital de São Paulo e viajou para o Rio de Janeiro. Contudo, o quadro dele se agravou e precisou ser internado novamente. Ele ficou quatro meses internado até a sua morte neste final de semana.

Olivetto foi um dos grandes nomes da publicidade brasileira. Ele venceu várias vezes o Festival de Publicidade de Cannes e fez história no Brasil com campanhas publicitárias inesquecíveis, dentre elas o Garoto Bombril, Primeiro Sutiã, Hitler para Folha e Cachorrinho da Cofap. E os famosos reagiram à notícia da morte de Washington Olivetto com homenagens para ele. Leia mais!