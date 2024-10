Galvão Bueno lamenta morte de Cid Moreira: 'Mestre e exemplo'

Galvão Bueno usou as suas redes sociais para lamentar a morte do grande jornalista Cid Moreira, que nos deixou aos 97 anos

Nesta quinta-feira, 3, tivemos a triste notícia da morte do jornalista Cid Moreira, que nos deixou aos 97 anos. Diversos famosos usaram as redes sociais para lamentar o ocorrido.

Em sua conta no Instagram, Galvão Bueno compartilhou uma foto em preto e branco de Cid Moreira e comentou sobre o legado deixado pelo jornalista.

"O Brasil perdeu a voz da televisão!! Cid Moreira foi mestre e exemplo para todos nós!! Uma maravilhosa história no mundo das notícias, do jeito único de se comunicar! Cid entrava na casa de todos e dava o boa noite, e as pessoas tinham intimidade com ele, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente!! Mas Cid Moreira não foi só a voz do 'Boa Noite' do Jornal Nacional!! Se reinventando sempre, Cid, entre outras coisas, foi a voz da irreverência no estrondoso sucesso do ilusionista Mr. M no Fantástico!! Cid Moreira foi mais que todos!! Foi até a voz de Deus nas leituras da Bíblia!! Nunca mais ninguém será igual", escreveu o narrador esportivo na legenda da publicação.

Morte

O apresentador Cid Moreira faleceu aos 97 anos na manhã desta quinta-feira, 3, no Rio de Janeiro. De acordo com o programa Encontro, da Globo, ele estava internado no CTI há algumas semanas.

Ele foi um dos ícones do telejornalismo brasileiro e marcou gerações com sua voz inconfundível. O comunicador nasceu em Taubaté em 1927 e iniciou sua carreira no rádio em 1944. Ele foi para o telejornalismo em 1963, no Jornal de Vanguarda, na TV Rio.

O profissional foi contratado pela Globo em 1969 para integrar o Jornal da Globo. Meses depois, ele se tornou o primeiro apresentador do Jornal Nacional. Ele fez parte do telejornal por 26 anos, sendo cerca de 8 mil ‘Boa Noite’ para os telespectadores.

Em 1973, Cid Moreira foi para o Fantástico como apresentador. Anos mais tarde, ele virou destaque como a voz do quadro do mágico Mister M, em 1999. Em 2011, o profissional lançou sua versão da Bíblia em áudio e fez muito sucesso.

Em seus últimos anos de vida, Cid Moreira fazia vídeos para a internet e manteve algumas narrações especiais.

Cid Moreira morreu em decorrência da falência de múltiplos órgãos após ficar internado por 29 dias em um hospital na região serrana do Rio de Janeiro. O apresentador teve complicações em sua saúde após ser diagnosticado com uma infecção no local da diálise que realizava há três anos. O quadro de saúde dele se agravou durante a internação e ele veio à óbito.