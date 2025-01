Gabriela Loran sonha em ganhar um Oscar: 'Nos deem mais oportunidades!'

Gabriela Loran fala sobre oportunidades para atrizes trans em novelas e abre o coração sobre sonho em entrevista à CARAS Brasil

Gabriela Loran (31) vê avanços na valorização de artistas trans em produções para TV. No entanto, a intérprete de Maitê em Renascer (2024) reconhece que ainda falta muito para se chegar ao cenário ideal e justo. Atualmente, todas as novelas inéditas da Globo, principal produtora do País, são estreladas por atrizes negras, resultado de uma luta que passou por gerações.

"Tivemos uma protagonista de novelas trans né. Isso já é um grande avanço! Além disso, também tive a oportunidade de integrar o primeiro núcleo LGBT de uma novela de horário nobre. Então me sinto a Anitta, sempre quebrando barreiras. Porém não podemos relaxar. Igual a frase que tenho como filosofia de vida 'QUEM SEMPRE MAIS'", afirma.

"Sem dúvida [ainda falta muito], existem muitos diretores e roteiristas que são aliados da comunidade trans. Porém é preciso que seja feito mais, pois ainda vivemos no país que é mais nocivo para pessoas como eu. E só podemos contrapor todo esse ódio e desinformação ocupando espaços de relevância. Então sim! Nos deem mais oportunidades!", complementa.

Após viver uma personagem que tem muito de si, Loran entrou em um curso de psicologia e reforça que ter conhecimento nunca é demais. Sonhadora, a atriz quer chegar ao Oscar e conquistar a desejada estatueta dourada, algo que Fernanda Torres (59) está prestes a conseguir. Ter uma artista brasileira nesta posição renova a esperança da intérprete.

"Meu sonho enquanto atriz é poder ganhar um OSCAR, e estamos vendo isso a prestes a acontecer na vida de Fernanda Torres. Mas para que eu possa ter essa chance é preciso que me ofereçam essas oportunidades!", destaca.

"Estou atualmente aqui lutando para ter minha primeira personagem protagonista! E sigo com sangue nos olhos nessa luta. A única oportunidade de ser protagonista veio mas não foi no Brasil, foi no filme O último Animal do diretor português Leonel Vieira, e essa protagonista me concedeu o prêmio de melhor atriz do festival de Petrópolis, além de uma indicação ao Los Angeles Brazilian Film Festival onde concorri com grandes atrizes brasileiras. Então eu tenho potencial! Só me falta a oportunidade", evidencia a atriz.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GABRIELA LORAN: