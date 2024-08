Gabriela Duarte reflete sobre atitudes da mãe: ‘Há uma diferença’

Gabriela Duarte fala sobre diferenças entre ela e a mãe, Regina Duarte, quando o assunto é expor opinião sobre política

A atriz Gabriela Duarte refletiu sobre as diferenças entre ela e a mãe, a atriz Regina Duarte, quando o assunto é expor opinião sobre política. Há pouco tempo, as duas mostraram que possuem opiniões divergentes e o assunto repercutiu na internet. Agora, ela falou sobre a postura de cada uma.

“Ela tomou um posicionamento. Eu respeito, ela tem todo o direito, mas há uma diferença no modo como nos posicionamos. Ela se manifesta de uma maneira que eu não sigo, não é o meu estilo. São coisas que geram ruídos complicados”, disse ela no canal de YouTube GiMi.

Então, ela rebateu as cobranças para se posicionar publicamente. “É angustiante. Ninguém é obrigado a nada. Eu me sinto no meu direito. Quando quis falar, sempre tomei muito cuidado e prestei muita atenção, porque entendo a responsabilidade de falar para tantas pessoas”, comentou, e completou: "Teve uma época em que me chamaram de ‘isentona’. É um direito que eu tenho. Sou uma atriz, não uma especialista para falar sobre pandemia, guerras… Não ocupo e não quero ocupar esse lugar. Deixo esse espaço para quem é de direito”.

Além disso, a atriz disse que as opiniões da mãe também a afetaram por causa das comparações. “É mais fácil colocar tudo no mesmo saco. Colocam, fecham. É mais fácil. Mas não é assim que as coisas funcionam. Da mesma forma que eu não penso como meus pais, quero que meus filhos também tenham ideias próprias e pensem por si mesmos”, afirmou.

Aniversário da filha de Gabriela Duarte

A família da atriz Gabriela Duarte estava em festa no dia 18 de agosto. Isso porque a filha mais velha dela, Manuela Goldflus, completou 18 anos de vida. Para marcar a data especial, a mãe coruja fez um post especial para a herdeira no Instagram.

Gabriela relembrou fotos do crescimento da filha e falou sobre os seus desejos para a vida da filha. "Chegaram os seus tão sonhados 18 anos! Uma data bonita e simbólica. Estou emotiva, não vou mentir. Você, que sempre foi essa menininha cheia de vida, engraçada, criativa, alegre, falante, inteligente… Hoje se torna essa jovem mulher com esses e muitos outros adjetivos, mas tudo potencializado! Manu 1.8", disse ela.

E completou: "É muito bom estar a seu lado nessa caminhada, minha filha, você me ensina a ser melhor todos os dias. E a única coisa que eu desejo pra você é saúde, e que você voe! Brilhe! Seja você mesma! Mas sabendo: sua mãe sempre estará aqui pra você. Te amo MUITO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".

Manuela é fruto do antigo casamento de Gabriela Duarte com o fotógrafo Jairo Goldflus, com quem também teve um menino, Frederico.