Gabriela Duarte curte o dia na natureza ao lado do namorado: 'Lindos'

A atriz Gabriela Duarte chamou a atenção ao surgir se refrescando em uma cachoeira ao lado de seu namorado, o empresário Fernando Frewka

Gabriela Duarte aproveitou o dia ensolarado para se refrescar em uma cachoeira ao lado do namorado, o empresário e educador físico Fernando Frewka.

Os dois viajaram para a Praia do Iporanga, na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, e ostentaram o físico sarado enquanto curtiam o dia em meio à natureza. Para o momento de lazer, a filha da atriz Regina Duarte surgiu usando um biquíni azul.

O casal ainda contou com a companhia de alguns amigos e de Frederico, de 13 anos, filho da atriz com o fotógrafo Jairo Goldflus, de quem se separou em 2020. Os dois também são pais de Manuela, de 18 anos. "Dois mil e vinte e cinco", escreveu Gabriela na legenda da publicação.

A publicação recebeu diversos elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Muito bom ver você feliz", afirmou outra. "Maravilhosa", escreveu uma fã. "Linda Gabi!! Um novo ano muito especial", desejou uma fã. "Gabidu, que perfeita, que corpo escultural", falou mais uma.

Vale lembrar que Gabriela Duarte assumiu o namoro com Fernando Frewka em outubro de 2023. Na ocasião, a atriz comemorou o aniversário do amado. "Viva você. Te amo", declarou.

Confira:

Gabriela Duarte celebra 13 anos do filho com fotos raras

A atriz Gabriela Duarte está comemorando mais um ano de seu filho, Frederico, fruto de seu antigo casamento com o fotógrafo Jairo Goldflus, com quem ficou por 19 anos e anunciou a separação em 2020.

No dia 18 de dezembro, dia em que o herdeiro mais novo completou 13 anos, a famosa postou cliques raros com ele e se declarou. "Fred, 13 anos. Tenho muito orgulho de você. Parabéns meu filho. Te amo demais", escreveu a famosa ao fazer o álbum com as fotos encantadoras. Veja as fotos!

