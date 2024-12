Gabi Melim desabafa sobre diagnóstico de doença: 'Dá muito medo'

Após compartilhar o diagnóstico de paralisia de Bell, a cantora Gabi Melim desabafou sobre sua condição; veja o que ela disse!

A cantora Gabi Melim preocupou os fãs ao compartilhar que foi diagnosticada com paralisia de Bell, uma condição relacionada à ansiedade. Em tratamento contra a doença, ela deu entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, neste domingo, 8, e contou sobre como tem se sentido e os primeiros sintomas.

"Comecei a sentir um gosto metalizado quando estava bebendo água, depois minha boca estava começando a paralisar. Meu olho também não estava fechando muito bem, minha cara congelando", disse ela. Por causa do diagnóstico, Gabi precisou cancelar seus compromissos. "Dá muito medo, tem momento em que baixa minha energia e fico triste", desabafou.

E uma parte importante do tratamento é realizar fisioterapia três vezes ao dia, com exercícios e alongamento para os músculos da face. "Já senti que em uma semana comecei a mexer um pouquinho, mesmo que minimamente, o músculo de cá. Não tive piora e acredito que daqui para frente é só melhora", detalhou.

Gabi revelou que um dos maiores incômodos ocorre na hora de dormir, quando precisa fechar o olho com fita adesiva para impedir que a pálpebra se abra. Além disso, como não consegue piscar, ela precisa aplicar colírio várias vezes ao dia. "É 24 horas com esse negócio [o colírio] na mão. Paro toda hora e pingo. É muito importante fazer essa lubrificação da vista", relatou.

O que é a paralisia de Bell?

Segundo o site do Hospital Albert Einstein, a paralisia de Bell acontece quando o nervo facial é alvo de uma inflamação, que faz com que ele pare de funcionar parcialmente ou completamente. O nervo fica inchado e é comprimido contra os ossos da face, o que causa sua incapacidade de receber os impulsos elétricos.

Os principais sintomas incluem dificuldade para piscar, desvio da boca, diminuição do paladar, salivação excessiva, dor atrás do ouvido. O diagnóstico é feito de forma clínica e não precisa de exames complementares. Hoje em dia, os estudos mostram que a paralisia de Bell acontece por causa de infecções virais que causam a inflamação do nervo facial, que pode ser uma infecção por vírus como herpes simples.

