Fonte detalha vida amorosa de Ben Affleck após divórcio de Jennifer Lopez

O término de Jennifer Lopez e Ben Affleck parece ter deixado marcas profundas no ator. E uma fonte próxima contou como está a vida amorosa dele

Após anos juntos, o término de Jennifer Lopez e Ben Affleck parece ter deixado marcas profundas no ator. Segundo o site site Page Six, uma fonte próxima do artista revelou que ele não está interessado em um novo relacionamento após o divórcio.

“Ele está focado nos vários projetos em que está trabalhando”, disse a fonte. “E ainda está se adaptando à vida de solteiro. Ele não tem nenhum interesse em entrar em um novo relacionamento no momento”.

A fonte depois acrescentou: “O divórcio dos dois não está nem próximo do fim, mas mesmo que tivesse, namorar não é o foco dele no momento. O Ben está focado em si mesmo, nos filhos e em sua carreira”.

Vale lembrar que Ben Affleck e Jennifer Lopez estiveram noivos no passado, mas se separaram e ficaram distantes por quase 20 anos. Em 2022, surpreenderam ao reatar e, finalmente, oficializaram a união em uma cerimônia íntima. No entanto, depois de muitos rumores, o relacionamento chegou ao fim em 2024.

O que diz a liste de exigências de Ben Affleck para próximo relacionamento?

Segundo o site Life & Style, uma fonte próxima de Ben revelou que ele agora possui uma "lista" de exigências para sua próxima namorada. O ator estaria buscando uma parceira com quem tenha mais em comum, especialmente antes de se comprometer em um novo relacionamento.

A fonte explicou que Affleck entendeu que precisa encontrar alguém cujos valores e ideais estejam alinhados com os dele, especialmente em relação à sua luta contra o vício em bebidas. “O Ben está procurando alguém que esteja em recuperação ou pelo menos alguém que compreenda o programa Alcoólicos Anônimos”, explicou.

“Ele agora aprendeu, da maneira mais difícil, que, se quiser que um relacionamento dure e seja saudável, ele precisa se cercar de pessoas com ideias semelhantes, e isso inclui sua futura parceira“, ressaltou a fonte, acrescentando que Affleck busca alguém que o apoie e respeite os limites que ele estabeleceu desde a separação.

“A próxima namorada de Ben não precisa ser um membro extremamente ativo do Alcoólicos Anônimos. Mas ele quer alguém que apoie os limites que ele estabeleceu“, compartilhou o informante, detalhando os critérios do artista, que viveu uma separação complicada após retomar o relacionamento com JLo.

