Após divórcio, Jennifer Lopez estaria vivendo novo affair; saiba com quem!

Ao que parece, a fila já andou para a atriz Jennifer Lopez. Após finalizar seu divórcio com Ben Affleck em agosto deste ano, a artista estaria vivendo um romance com seu segurança. As informações são do site norte-americano Radar Online.

Uma fonte próxima teria dito: "Jen não está ativamente namorando agora, mas isso não significa que ela não possa se divertir". "Ela está flertando onde é seguro flertar e, claro, ela se sente atraída pelo cara, mas principalmente ela sabe que isso deixará Ben [Affleck] louco", completou em seguida.

Sobre o fim da relação com seu antigo parceiro, a pessoa teria informado: "Ela não queria esse divórcio, mas Ben sempre foi do tipo que foge de seus problemas. Na mente dela, um pouco de flerte vai redimir sua imagem - afinal, Jen é sempre a que larga, não a que é largada."

Vale lembrar que os dois se separaram em agosto deste ano após dois anos de casamento.

Jennifer Lopez desconversa ao ser questionada sobre Ben Affleck

Recentemente, Jennifer Lopezesteve presente em um evento de lançamento do filme Unstoppable em Londres, na Inglaterra. O longa, que é estrelado por ela, contou com a produção de Ben Affleck. Após o divórcio, finalizado oficialmente em agosto deste ano, parece que os artistas preferem manter uma relação apenas no âmbito profissional.

Em um evento recente sobre o filme, Ben fez questão de elogiar a performance da ex-esposa. No entanto, Jennifer se esquivou quando foi questionada sobre o assunto. "Ben Affleck descreveu sua atuação como 'espetacular'. Como você descreveria o trabalho dele como produtor?", perguntou o repórter do E! News. "Eu descreveria todo o elenco e todos nos bastidores como espetaculares e maravilhosos", respondeu Jennifer, sem tocar no nome do ex.

