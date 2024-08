Fofura! Neymar surpreende ao deixar escapar detalhe sobre Mavie em foto

O jogador Neymar Jr. voltou ao treino no Al-Hilal e compartilhou fotos. Em uma delas, é possível ver a tela de bloqueio do craque

Se recuperando de uma grave lesão, o jogador Neymar Jr. está de volta ao centro de treinamento do Al-Hilal. O atacante segue com o processo de recondicionamento físico após a cirurgia no joelho esquerdo realizada em novembro do ano passado. E nesta quarta-feira, 31, ele compartilhou fotos de seu treino.

Em uma das imagens, o jogador aparece realizando seu treino. Na foto seguinte, ele posa com seu celular na mão e é possível ver a tela de bloqueio: uma foto de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.

Veja:

Nesta quarta-feira, 31, Neymar Jrsurpreendeu ao desabafar sobre as dificuldades que enfrenta desde que sofreu uma lesão no joelho no final do ano passado. No Instagram, ele confessou considerar abandonar a carreira de jogador, mas destacou que encontra conforto na religião e continua firme em busca de sua recuperação.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Neymar publicou um vídeo de um cantor de rua soltando a voz com a canção ‘Não Pare’: “Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil. Não pares, Ele está vendo”, diz o trecho compartilhado pelo craque.

E desabafou: “Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso”, ele lamentou. Em seuida, o jogador contou que encontrou forças em sua fé. “Mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o eu quero! Deus é a minha força e a minha fortaleza. Seguiremos lutando todos dias”, disse o craque.

Vale lembrar que Neymar está passando uma temporada na Arábia Saudita. Ele voltou aos treinos individuais e já consegue pisar nos campos. Apesar de ainda não ter uma data definida para retornar aos jogos, o jogador demonstrou estar focado em sua recuperação. Além disso, ele conta com o apoio da namorada, Bruna Biancardi, e da filha, Mavie.