Flávia Saraiva rompe o silêncio sobre rumores de romance com MC Cabelinho

Tá rolando? Flávia Saraiva se pronuncia sobre rumores de romance após ser vista na praia em clima de intimidade com MC Cabelinho

Na última terça-feira, 1°, a ginasta Flávia Saraiva despertou curiosidade ao ser vista em clima de intimidade com o ator e cantor MC Cabelinho em uma praia no Rio de Janeiro. Inclusive, eles agitaram as redes sociais com os rumores de um possível romance. Agora, a medalhista olímpica revelou a verdade por trás das especulações.

Entre os registros feitos por fotógrafos na praia, Flavinha e MC Cabelinho chegaram a perceber a presença das câmeras, mas não pareceram se incomodar e até sorriram. Aproveitando o momento para renovar o bronzeado e colocar o papo em dia, a ginasta inclusive foi vista oferecendo um drink e segurando para o cantor experimentar.

No entanto, ao ser questionada sobre o suposto romance, a equipe da atleta negou os rumores, esclarecendo que ela e o artista são apenas amigos e que não existe envolvimento amoroso entre os dois, apesar das especulações: "Eles são amigos já há um tempo. Não tem nada relacionado a namoro", informaram a Quem.

Vale lembrar que Flávia sempre foi muito discreta em sua vida pessoal. Recentemente, a ginasta viralizou ao entrar para um aplicativo de namoro e mostrar que estava em busca de alguém especial. Por outro lado, MC Cabelinho sempre teve sua vida amorosa mais exposta e já se envolveu em algumas polêmicas no passado, principalmente em sua relação com Bella Campos.

Cabelinho e Bella estavam namorando desde que se conheceram nos bastidores da novela da Globo, Vai na Fé. O casal tinha tatuagens em homenagem, moravam juntos e planejavam se casar. No entanto, o relacionamento chegou ao fim após uma suposta traição do cantor. Após o término, ele ainda se envolveu com a cantora Slip Mami.

Mc Cabelinho surpreende ao fazer homenagem para Flávia Saraiva:

Na última segunda-feira, 30, Flávia Saraiva está completando 25 anos de vida. A ginasta tem recebido diversas homenagens nas redes sociais. Em seu Instagram Stories, Mc Cabelinho compartilhou uma foto em que surge ao lado da atleta e também a homenageou, o que chamou bastante atenção dos seguidores e deu início aos rumores de um romance.