Fiuk lamenta morte do avô e comove com despedida: 'Dia de muita dor'

O cantor e ator Fiuk revelou nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 25, que perdeu uma pessoa muito importante de sua família

O cantor e ator Fiukcomoveu seus seguidores das redes sociais na noite desta segunda-feira, 25, ao revelar que perdeu uma pessoa muito importante de sua família. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ele lamentou a perda do seu avô materno, Kevork Boghos Kartalian.

Na publicação, ele contou que, no domingo, 24, celebrou o início da realização de um antigo sonho de gravar seu filme sobre carros, mas também enfrentou a dor da perda de uma pessoa que sempre o apoiou e o inspirou.

"Ontem foi um dos dias mais especiais de toda a minha vida, comecei a gravação do filme dos meus sonhos, que é primeiro filme nacional de carro, de drift... Ao mesmo tempo, foi um dia de muita dor. Meu avô se foi. Meu avô virou uma estrelona no céu. Ele sempre foi um cara incrível", iniciou.

Em seguida, ele falou sobre sua conexão com o avô, pai da sua mãe, Cristina Karthalian. "Meu avô sempre acreditou muito em mim, sempre conversou muito comigo e me abriu os olhos para pessoas da minha própria família, de várias coisas que eu nem enxergava. Ele sempre esteve comigo. Tenho certeza de que o que ele mais ia se orgulhar era de me ver tendo força, feliz gravando...", ressaltou.

O artista ainda se lembrou da última conversa que teve com o veterano. "As últimas palavras dele foram de força e motivação, para eu continuar e acreditar, para não desistir dos meus sonhos por conta de outras pessoas. Para eu ser sempre honesto e consistente".

Por fim, disse: "Estou aqui, vô. Sigo firme. Bora! Vou continuar colocar um sorriso no rosto porque sei que agora você está em um lugar muito mais especial, você já estava sofrendo aqui... Vou te encher de orgulho. Vou honrar as suas palavras e o tanto que você me amou. Ao mesmo tempo que dói, o que me conforta é saber que agora ele está em paz, sem sofrer e sem sentir dor".

O que aconteceu? Fiuk expôs batalha contra vício após ida ao hospital

Recentemente, após ser hospitalizado e passar por exames médicos, Fiuk revelou aos seguidores o início de sua batalha contra o vício em cigarro. Em um desabafo sincero nas redes sociais, o ator e cantor compartilhou que está tentando parar de fumar, mas enfrenta desafios, já que o hábito é comum em sua família. Leia mais!

Leia também: Quem é? Fiuk chama atenção com ‘cheiro no cangote’ de affair misterioso