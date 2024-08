Fiuk e ex-BBB Lumena Aleluia chocam com beijão durante festa

Novo casal? Ex-colegas de confinamento do BBB 21, o cantor Fiuk e Lumena Aleluia trocaram beijo em festa de Carlinhos Maia

Os nomes do cantor Fiuk e Lumena Aleluia ficaram entre os assuntos mais comentados das redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 9, após surpreenderem os internautas com um beijão durante festa. O momento inesperado entre os dois foi gravado e compartilhado no Instagram pelo influenciador Carlinhos Maia.

No vídeo em questão, Fiuk e Lumena aparecem tendo uma breve conversa antes do beijo. "Pode ser daqui a pouco também, fazer o que?", declarou o filho do cantor Fábio Jr, na ocasião. Logo após a troca de palavras, os dois caíram na risada.

Ao longo do registro, é possível ouvir outros convidados do evento, organizado por Carlinhos, incentivando os famosos a se beijarem. Fiuk, por sua vez, ainda brincou ao cantar um trecho da música 'Alma Gêmea', sucesso de Fábio Jr.

"Vai, beija logo", disseram os amigos de Fiuk e Lumena, que prontamente seguiram o conselho e selaram o momento com um beijo. "Eita! Essa ‘alma gêmea’ faz você pegar mulher, viu?", reagiu Carlinhos Maia.

Vale lembrar que os dois participaram do elenco do BBB 21, da TV Globo. Na época da temporada, que consagrou Juliette como campeã, Fiuk e Lumena Aleluia jogavam de lados opostos.

A psicóloga e humorista, inclusive, já participou de outros programas após o reality global. Recentemente, Lumena esteve em uma edição do 'De Férias com o Ex Brasil', da MTV. Em 2023, ela tentou uma vaga em 'A Fazenda 15', da Record TV, ao disputar o Paiol com outros famosos.

MEU DEUS! Fiuk e Lumena, “rivais” do BBB21, se beijando no Rancho do Carlinhos Maia 🗣️ pic.twitter.com/YKvrohzv7Z — αℓєx (@alexlimareal) August 9, 2024

Lumena manda conselho para Davi Brito após polêmicas

Ex-participante do BBB 21, a comediante Lumena Aleluia usou as redes sociais recentemente para deixar uma mensagem a Davi Brito, campeão da última edição do reality show da TV Globo. Após o jovem se envolver em uma nova polêmica, ela o aconselhou a investir mais em sua carreira.

Lumena, que saiu 'cancelada' de sua edição do programa juntamente com Karol Conká, afirmou que o famoso ainda pode mudar o rumo da vida profissional. Além de imóveis, ela também recomendou que Davi Brito investisse em uma equipe profissional para cuidar de sua carreira.

"Invista em casa Davi, mas invista em uma EQUIPE. Se até eu q sai cancelada e nunca cheguei nem perto de bater 1 milhão de seguidores… fui acolhida por grandes marcas de distintos nichos, você também consegue. Tá autorizado a ressignificar sua jornada pois AINDA DÁ TEMPO", escreveu Lumena Aleluia em seu perfil no X, antigo Twitter.