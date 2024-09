Filhos trigêmeos de Poliana Abritta completam 16 anos. Veja como eles estão!

Eles cresceram! Filhos trigêmeos de Poliana Abritta aparecem enormes em foto compartilhada pela mãe para celebrar os 16 anos deles

A apresentadora Poliana Abritta está em festa neste domingo, 22. Isso porque os filhos trigêmeos dela, Manuela, José e Guido, completaram 16 anos de idade. Para marcar a data especial, a mãe coruja compartilhou uma foto inédita e atual dos herdeiros.

Na imagem, os trigêmeos apareceram lado a lado e sorridentes durante uma viagem em família. Na legenda, a mãe coruja falou sobre a alegria de vê-los crescendo.

"Eu olho pra vocês e me emociono. Portas, sonhos, histórias, o vento que bate… a vida floresce. Abrindo a Primavera! Todo o meu amor com vocês dia e noite! Hoje e sempre. Feliz 16, meus filhotes!", disse ela.

Os trigêmeos são frutos do antigo casamento de Poliana com o arquiteto Glênio Carvalho, de quem ela se separou em 2017. Atualmente, a apresentadora do Fantástico é casada com Chico Walcacer. Poliana e Chico se casaram em uma cerimônia intimista no início de 2021. Os dois não têm filhos juntos, mas cada um deles tem três filhos de relacionamentos anteriores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Abritta (@polianaabritta)

Poliana Abritta ficou emocionada na TV

A apresentadora Poliana Abritta ficou muito emocionada no Fantástico no dia 11 de agosto, ao ter que introduzir as matérias das famílias das vítimas do avião da VoePass. Após passar a família de um dos pilotos, a jornalista comovida precisou ler sobre duas crianças que também estavam na aeronave que caiu na última sexta-feira, 09, em Vinhedo, São Paulo.

Com dificuldade, a comunicadora falou sobre os pequenos e quase começou a chorar ao vivo. Lendo com dificuldade, Poliana Abritta, assim como os telespectadores, ficou muito abalada com o acontecimento que fez 62 vítimas.

"Duas crianças estavam entre as vítimas, Liz ia passar o Dia dos Pais em Florianopólis, desculpa, e Joslan estava com a mãe e avó, pais, país de origem da família, desculpa", retratou-se ao pronunciar as palavras com a voz embargada e errando algumas por estar emocionada.