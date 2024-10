Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício dá detalhes de carreira musical

Além de fazer sucesso nas redes sociais, Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, tem investido na carreira de cantor

Além de fazer sucesso nas redes sociais, Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, tem investido na carreira de cantor desde o ano passado e despontado também como uma nova promessa da moda. E em entrevista ao jornal Extra, ele deu detalhes de sua vida profissional.

"Faço foto desde bem pequeno e gosto. Me interesso muito por moda e tal. Mas o maior motivo de eu trabalhar também nessa área é por encaixar muito bem no meu estilo de vida, saudável e ativo", disse ele.

E ele não descarta seguir a carreira dos pais. "Minha profissão é música, trabalho com isso desde minha adolescência. Eu canto, produzo, escrevo, faço tudo… Atuar nunca foi uma vontade minha, mas não descarto. Não seguiria uma carreira só de ator, mas se um dia houver uma oportunidade legal, eu faria em paralelo com a música, como faço na moda, por exemplo", disse.

O jovem, que adotou Nelli (parte do sobrenome Antonelli) como nome artístico, chegou a prestar vestibular para arquitetura, e conseguiu o apoio dos pais para ingressar na música. "Eles não me dão muitos conselhos sobre a profissão. Recebo deles mais incentivos e apoio, que é o que preciso para traçar o caminho", analisou.

Projetos musicais

Além dos trabalhos como modelo, ele pretende investir em novos projetos musicais. "Estou numa transição de gênero agora. No próximo ano, devo começar a soltar projetos musicais, porque esse ano eu estou entendendo ainda o tipo de música que vou seguir fazendo. Fazia hip-hop e agora já faço outro tipo. Mais R&B e soul", detalhou.

Recentemente, Pietro Antonelli fez a alegria dos seguidores ao compartilhar uma foto rara em que aparece ao lado dos pais famosos. "Evento com eles para fechar o dia", escreveu ele na legenda da imagem, fazendo mistério. Veja a foto!

Além de Pietro, Murilo também é pai de Antônio, de 27 anos, fruto do seu relacionamento com Alessandra Negrini. Já Giovanna tem as gêmeas Sofia e Antônia, de 13 anos, com Leonardo Nogueira.