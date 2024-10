Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício mostra foto rara com os pais

Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, fez questão de mostrar um registro raro ao lado dos pais nas redes sociais

Pietro Antonelli, de 18 anos, fez a alegria dos seguidores ao compartilhar uma foto rara em que aparece ao lado dos pais famosos.

Em seu Instagram Stories, o jovem publicou uma foto em que aparece ao lado de Giovanna Antonelli e Murilo Benício dentro de um elevador. "Evento com eles para fechar o dia", escreveu ele na legenda da imagem, fazendo mistério.

Além de Pietro, Murilo também é pai de Antônio, de 27 anos, fruto do seu relacionamento com Alessandra Negrini. Já Giovanna tem as gêmeas Sofia e Antônia, de 13 anos, com Leonardo Nogueira.

O último trabalho de Murilo Benício foi como o Jayme na segunda temporada da série Justiça, disponível no Globoplay. Já Giovanna está confirmada como Elvira em Beleza Fatal, novela que deve estrear no streaming Max em 2025.

Amizade e maturidade

O ator Murilo Benício e a atriz Giovanna Antonelli sempre mostram que é possível ter amizade com o ex! Os dois viveram um relacionamento no passado e seguem mantendo uma boa convivência. Inclusive, eles trabalham juntos!

Na terça-feira, 1º, o ator registrou uma foto com a ex dentro de um carro durante um trabalho que fizeram juntos. Sem revelar detalhes do projeto, ele apenas mostrou os dois sorridentes pelo dia de parceria.

“Dia de muito trabalho por aqui”, disse ele. Os dois são pais de um jovem rapaz, Pietro Antonelli, de 18 anos, e são lembrados pelo público por terem interpretado Jade e Lucas na novela O Clone, da Globo, que foi exibida há mais de 23 anos.

O ator Murilo Benício e a atriz Giovanna Antonelli gravaram um vídeo divertido para relembrarem a história de como escolheram o nome do filho, Pietro, de 18 anos. Os dois são separados há vários anos, mas mantém uma boa relação de amizade. Tanto que decidiram gravar um vídeo para as redes sociais.

Na conversa, eles contaram que foi Giovanna quem escolheu o nome do filho, já que Murilo queria dar outro nome para o herdeiro. "Giovanna, mas Pietro é Pedro. Mas aí, ela falou que era o bisavô, não sei o quê… Eu queria Bento, eu sou apaixonado por Bento", disse ele. E ela completou: "Mas é italiano. Aí eu convenci ele de ser Pietro Bento porque eu falei: 'Combina com Benício'. Pietro Bento Benício".