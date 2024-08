Filho de Faustão fala sobre morte de Caçulinha: 'Uma tristeza'

Ao saber de morte de Caçulinha, grande amigo de sua família, filho de Faustão, João Guilherme Silva, compartilha homenagem e lamenta falecimento

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, falou sobre a morte de Caçulinha nesta segunda-feira 05, em sua rede social. O jovem apresentador, que tem um programa na Band, conviveu e conheceu o colega de trabalho do pai desde cedo.

O herdeiro de Fausto Silva então comentou sobre ter a sensação de sempre ter tido o amigo da família presente desde que se conhece por gente. João Silva compartilhou uma foto dele sorrindo e falou sobre a felicidade que ele tinha.

"Desde quando me conheço por gente o Caçula estava lá. Sempre jovem, com muita energia e com toda certeza uma das pessoas mais engraçadas que já conheci na minha vida e sem contar com seu enorme coração", contou ele.

"Uma tristeza que hoje você nos deixe, mas tenho certeza que o céu está em festa e com música de altíssima qualidade com sua chegada. Turma da pizza te ama, Caçula!", falou ele ao padrinho de casamento de seus pais.

Assim como João Silva, a esposa de Faustão, Luciana Cardoso, também fez uma homenagem para Caçulinha e relembrou que, quando conheceu o marido em 2001, eles fizeram uma viagem todos juntos.

Nesta segunda-feira, 05, o ex-apresentador global mandou um item simbólico para o velório do ex-colega de trabalho, com quem dividiu o palco do Domingão por vários anos.

O anúncio da morte de Caçulinha

A morte de Caçulinha foi anunciada na manhã desta segunda-feira, 5, por meio de um comunicado de sua família. Ele estava internado há cerca de dez dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, mas não resistiu às sequelas de um infarto.

As informações foram divultadas pelo G1. Familiares informaram ao portal que o velório acontece na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, das 11 às 15h. Já o sepultamento será às 16h no mesmo local.

"Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas , gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte", diz trecho do comunicado publicado no perfil do artista, nas redes sociais.