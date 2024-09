Filho de Fabio Assunção desabafa após ser alvo de comentários: ‘Não sou essa pessoa’

Filho de Fabio Assunção, João Assunção compartilha reflexão nas redes sociais após ser alvo de comentários por trabalhar nos bastidores do Rock in Rio

Na última segunda-feira, 16, João Assunção, filho de Fabio Assunção, usou as redes sociais para falar sobre uma situação inusitada que ocorreu durante o Rock in Rio. Enquanto trabalhava na produção do festival, ele foi abordado por pessoas que questionavam se era realmente filho do ator famoso e ficavam surpresos ao vê-lo trabalhando.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, João Assunção refletiu sobre os privilégios associados à fama de seu pai e afirmou que, embora seja herdeiro do artista, isso não significa que ele não trabalhe. Além disso, ele destacou que está empenhado em conquistar seu próprio espaço no meio artístico e recusou o título de ‘Bon Vivant’.

"Muita gente acha que todo privilegiado no Brasil tem esse perfil de bon vivant. Eu concordo que 90% são assim de certa forma. Eu não brigar contra o instinto das pessoas", João contou que as pessoas ficaram chocadas ao saber que ele estava trabalhando com atendimento no festival e que o senso comum é acreditar que herdeiros de celebridades não precisam trabalhar.

"Não tenho nenhum lugar para estar falando que tem privilegiado que não faz isso. Eu só estou falando isso porque eu me sinto muito privilegiado, vi muito privilegiado nessa vida, e eu nunca quis me atrelar a esse tipo de imagem. Desde que eu me entendo por gente, existe essa pressão da sociedade, todo mundo já me coloca nesse lugar”, contou.

“Eu sempre aceitei porque é natural. Eu não vou brigar. Mas eu, pelo menos aqui no meu perfil, eu queria falar que não sou essa pessoa", João recusou o título e afirmou que está em busca de seu próprio lugar. “Você não é filho de ator da Globo?” Sim, kkk, escuta aí pra ver o que isso significa pra mim”, ele legendou a publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Assunção (@joao.assuncao_)

Vale lembrar que João Assunção é fruto do antigo relacionamento de Fabio Assunção com a relações públicas Priscila Borgonovi. Além de seu primogênito, o ator também é pai de Ella Felipa, de sua antiga relação com Karina Tavares. Alana, filha do artista com Ana Verena, completa a família do ator como a caçula dos três irmãos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Assunção (@joao.assuncao_)

Fabio Assunção encarou dieta restrita para viver novo personagem:

No mês passado, estreou o filme Motel Destino, longa protagonizado por Fábio Assunção. O ator interpreta Elias, um homem perigoso e cheio de camadas. Para encontrar a essência do personagem, o artista precisou fazer uma dieta restrita e passar por um período de isolamento de três meses; saiba mais detalhes sobre o processo!