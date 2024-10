Filho de Cid Moreira, Roger Moreira viralizou como cabeleireiro das famosas

Conheça Roger Moreira, filho do jornalista Cid Moreira e famoso por ser cabeleireiro de grandes personalidades brasileiras

Acumulando mais de 200 mil seguidores no Instagram, Roger Moreira é o cabeleireiro preferido de várias celebridades. Filho do jornalista Cid Moreira, que faleceu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos, Roger se destacou por seu talento na área, conquistando uma clientela famosa que inclui nomes como Susana Vieira, Renata Sorrah, Chay Suede, Drica Moraes e Carolina Dieckmann.

Conhecido por transformar diversos visuais, Roger é frequentemente responsável por preparar estrelas para novos personagens. Recentemente, ele cuidou do cabelo de Chay Suede para o papel de Mavi na novela Mania de Você, que estreou em setembro deste ano.

Nathalia Dill e Agatha Moreira também confiaram em Roger para interpretar suas personagens: Vênus, em Família é Tudo, e Graça, em Terra e Paixão, respectivamente.

Roger trabalha ao lado de seu marido, Sandro, e os dois mantêm uma amizade próxima com suas clientes, como Susana Vieira, com quem passaram o Réveillon de 2023.

Confira algumas produções:

Cid Moreira lamentou rompimento com os filhos

O jornalista e locutor Cid Moreira lamentou a relação conturbada que tinha com os filhos, Roger e Rodrigo. Em 2023, meses antes de morrer nesta quinta-feira, 03, aos 97 anos, o apresentador contou para uma entrevista para o R7 que teve o rompimento com os herdeiros.

Na ocasião, ele demonstrou bastante decepção com o que estava acontecendo. Isso porque, Cid Moreira foi processado por um deles por abandono afetivo e pediu cerca de R$ 1 milhão de indenização do comunicador. Além disso, os dois entraram com ação contra a esposa do pai, Fátima Sampaio, alegando que ela estaria "dilapidando o patrimônio" dele. Confira a entrevista.