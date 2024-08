Homem envolvido no sequestro de Patricia Abravanel volta para a prisão

Polícia de São Paulo prende novamente um dos homens envolvidos no sequestro da apresentadora Patricia Abravanel há 23 anos

Um dos homens envolvidos no sequestro da apresentadora Patricia Abravanel há 23 anos voltou para a prisão. De acordo com o site G1, o homem foi detido na quarta-feira, 21, em Itaquera, São Paulo, e foi acusado de alugar uma casa para traficar drogas.

Dentro da casa, a polícia encontrou um bar secreto com máquinas caça-níqueis. Então, o homem e um comparsa foram acusados de tráfico de drogas, jogo de azar e associação ao tráfico.

Por enquanto, os detalhes sobre a investigação não foram revelados.

O sequestro de Patricia Abravanel

A apresentadora Patricia Abravanel foi sequestrada em 2001 e passou 7 dias em um cativeiro. A família dela pagou o resgate e ela voltou para sua casa dirigindo o seu carro. Na época, cinco pessoas foram acusadas de envolvimento com o ocorrido, sendo que três foram presos e dois fugiram com o dinheiro.

Além disso, um sexto homem envolvido no sequestro fugiu e matou dois investigadores. Semanas depois, ele invadiu a casa do apresentador Silvio Santos e o deixou como refém por sete horas. Ele foi preso e morreu poucos meses depois.

Patricia Abravanel tem data para voltar ao SBT

A equipe de comunicação do SBT divulgou um comunicado oficial na tarde desta terça-feira, 20, para falar sobre os rumores envolvendo o retorno de Patricia Abravanel ao trabalho. Mais cedo, uma colunista apontou que ela já retomaria as gravações no SBT nesta semana, poucos dias após a morte do pai, Silvio Santos (1930-2024). Porém, a emissora negou.

A assessoria de imprensa da emissora informou que Patricia Abravanel deve revelar uma nova gravação do Programa Silvio Santos apenas no dia 29 de agosto. Isso porque o programa já possui uma edição inédita e gravada, que foi feita antes da morte do dono do SBT.

"Patricia Abravanel não retornará às gravações nesta quinta-feira (22), ao contrário do que tem sido divulgado pela imprensa. A apresentadora deve voltar aos estúdios apenas no dia 29 de agosto. O "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel" que irá ao ar neste domingo, 25 de agosto, será inédito e abordará os 43 anos do SBT. A gravação foi realizada antes do falecimento do comunicador Silvio Santos. Rebeca e Silvia Abravanel também gravaram episódios inéditos dos seus respectivos programas antes do ocorrido", informaram.