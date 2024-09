Filho de Angélica e Luciano Huck surge em momento íntimo com a namorada

Curtindo show com a namorada, filho de Angélica e Luciano Huck, Benício Huck, surge beijando a amada; veja a foto do momento

O filho de Angélica e Luciano Huck, o jovem Benício Huck, de 16 anos, marcou presença no Rock In Rio na noite desta sexta-feira, 13, ao lado de sua namorada, a influenciadora Duda Guerra, de 16 anos. Na rede social, a eleita do herdeiro do meio dos apresentadores postou um clique curtindo com ele o festival.

Em clima de romance, o casal apareceu agarradinho e aos beijos. Sem mostrarem o rosto, eles protagonizaram o momento íntimo durante o evento de música que está acontecendo no Rio de Janeiro.

Ao surgirem no local, Benício Huck e a namorada foram fotografados e a moça chamou a atenção com seu look. Para curtir o show com o irmão de Joaquim Huck e Eva Huck, a influenciadora apostou em um vestido verde cheio de atitude.

Depois da aparição com Duda Guerra, muita gente se perguntou quem seria a nora de Angélica e Luciano Huck. Aos 16 anos, a moça carioca compartilha um pouco de seu estilo de vida na rede social e e é seguida pelos sogros.

