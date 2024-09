Filha de Faustão rompe o silêncio sobre estado de saúde do apresentador

Filha de Faustão se pronunciou em entrevista e revela como o apresentador está de saúde após sumiço da mídia nos últimos meses

Filha mais velha de Faustão, Lara Silva deu detalhes do estado de saúde do pai, que passou por dois transplantes no ultimo ano, de rim e coração, e voltou ao Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 15, para dar continuidade a seu tratamento. Em entrevista à Record, ela confirmou que ele está bem.

Em entrevista, que irá ao ar neste domingo, 01, no Domingo Espetacular a moça explicou que o apresentador está bem: “Eu só posso dizer que está tudo bem. A gente está bem, meu pai está bem, ele está se recuperando”.

Lara, que é discreta quanto a sua vida pessoal, também falou sobre sua primeira apresentação na TV, no final do ano passado, no último programa do pai na Band: “Eu estava muito nervosa. Não só por ser a primeira vez me apresentando, mas por ser a última vez dele na TV”, lembrou.

Faustão: Transplante de coração completou 1 ano

O apresentador Faustão tem muito o que comemorar nesta terça-feira, 27 de agosto. Isso porque completou 1 ano desde que ele fez o transplante de coração. A cirurgia aconteceu em um hospital de São Paulo no dia 27 de agosto de 2023, quando ele recebeu o órgão da família de um doador após ser diagnosticado com insuficiência cardíaca. Que tal saber mais sobre a vida dele hoje em dia? Confira abaixo!

Até hoje, Faustão faz hemodiálise em um hospital São Paulo algumas vezes por semana e espera que o tratamento evolua em breve. Hoje em dia, Faustão segue uma rotina tranquila perto de sua família e longe dos holofotes. Ele é discreto e curte sua rotina ao lado da esposa, Luciana Cardoso, e dos filhos. Inclusive, neste mês de agosto de 2024, o apresentador reapareceu em entrevistas na TV.

Ele contou que está bem e se cuidando. Inclusive, ele contou ao apresentador Cesar Filho, do SBT, que tem chance de passar por mais um transplante de rim. Desta vez, ele cogita receber o órgão de um parente compatível – e contou que tem vários voluntários na família.

No dia 26 de agosto de 2024, Faustão reencontrou seus amigos em uma noite de pizza em sua mansão. As fotos do momento especial foram compartilhadas pelos colegas nas redes sociais e mostraram o apresentador sorridente.