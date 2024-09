Fernando Moraes celebra parceria com editora Citadel

O livro já está em fase final de produção editorial e com lançamento previsto para novembro de 2024. O autor destaca a ousadia da editora, que confiou na proposta do livro, sem priorizar os aspectos comerciais que normalmente o mercado se debruça.

"Estou muito feliz com esse projeto, apesar de ter publicados tantos outros, esse tem um aspecto muito especial, que é poder revisitar conceitos de convivência, alteridade e gentileza através de frases curtas, com linguagem acessível e que para cada leitor, certamente terá uma interpretação de acordo com suas estações de vivências e modo de ser. Uma chamado para que possamos pensar melhor sobre nós, o tempo e as coisas", conclui.