Fernanda Paes Leme refletiu sobre período de mudanças dias antes de anunciar separação

Dias antes de anunciar o fim da relação com Victor Sampaio, Fe Paes Leme publicou uma mensagem reflexiva sobre mudanças: "Viram a gente do avesso"

Seis dias antes de anunciar o fim do relacionamento com Victor Sampaio, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão sobre encarar as mudanças da vida. No vídeo compartilhado, a mãe de Pilar, de 9 meses, fruto da relação com o empresário, falou sobre o medo do desconhecido e confessou que ainda estava descobrindo se estava pronta para mudar.

"Oi, esse ano ainda não tinha aberto a câmera assim para a gente ter um papo e eu estava aqui pensando sobre mudanças, né? Vocês tem medo de mudanças? Ano novo, vida nova, tudo novo de novo, bate um medinho do desconhecido, não bate? Mas se a gente for parar para pensar, não existiu um dia sequer que algo na nossa vida não tenha mudado", iniciou Fe Paes Leme, que anunciou a separação nesta quarta-feira, 29.

Na sequência, a artista ressaltou que as mudanças ocorrem o tempo todo. "Seja uma pessoa que a gente conheceu, um caminho diferente que a gente tomou, uma comida que a gente prova, tudo é mudar e tudo nos transforma de alguma forma, em alguma proporção. E claro que existem as mudanças maiores, né? As gigantescas, aquelas que, nossa, viram a gente do avesso e trazem aquela reflexão do 'e agora'?", refletiu.

"Mudar de cidade, de emprego, de vida mesmo, mudar de ideias sobre nós, sobre o que a gente quer. Eu acolho muito essas minhas mudanças com muita reflexão e pensando no próximo passo para eu não cair num buraco, sabe? E a vida é isso, né? A gente busca a consciência do que é melhor para hoje. O que vem depois, eu não sei mesmo. Ninguém sabe, porque tudo pode mudar. Se eu tô pronta? Não sei. Mas eu vou descobrir. Eu tô descobrindo", finalizou Fernanda.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme anuncia separação de Victor Sampaio

A atriz Fernanda Paes Leme anunciou o fim de seu relacionamento com Victor Sampaio. Na tarde desta quarta-feira, 29, a apresentadora usou as redes sociais para compartilhar um texto sobre a decisão do casal de não continuar com o relacionamento. Os dois são pais de Pilar, de oito meses.

"Pensei e refleti muito sobre ter esse papo com vocês... Vou tentar não me alongar, mas também não queria ser superficial, então vou direto ao ponto: Eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva", iniciou ela.

"Aprendi desde cedo a ter consciência do que eu quero pra mim, mas quando a Pilar nasceu, eu percebi que só o que é bom pra mim não basta, eu preciso do MELHOR pra minha filha, e viver num relacionamento que tinha se transformado numa relação de amizade apenas não era bom nem pra mim e nem pra ela", continuou.

Em seguida, analisou: "Eu acredito que gente tem que estar feliz para os nossos filhos, e eu e Victor estaremos muito melhores cuidando das nossas vidas separadamente". E garantiu que nenhum fator externo impulsionou a decisão do casal. "Só pra não criar nenhum tipo de especulação... Não houve nenhum agente externo que motivou essa separação, foi algo vindo de nós, da nossa convivência, das nossas necessidades individuais e da nossa relação". Confira o pronunciamento completo.

Leia também:Victor Sampaio presta homenagem a Fernanda Paes Leme após anúncio de separação