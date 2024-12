Fernanda Lima conta detalhes de sessão de terapia ao lado dos filhos e marido

'A gente teve que explicar', contou a atriz; Fernanda Lima diz que filhos reclamaram do choro do pai em sessão de terapia

A apresentadora Fernanda Lima revelou detalhes sobre a terapia em grupo que realiza com o marido, Rodrigo Hilbert, e os filhos mais velhos, os gêmeos João e Francisco. Durante um episódio de seu podcast Zen Vergonha, ela comentou que os meninos mencionaram ao terapeuta a maneira como lidavam com o choro do pai. Rodrigo, conhecido por ser emotivo, trouxe o tópico à tona.

"Eu sempre chorei, sempre fui muito emotivo, mas, no primeiro momento do meu choro, minha primeira ação é trancar. Meus filhos até brincam dizendo que eu estou mentindo, que eu não choro de verdade", contou Hilbert. Segundo Fernanda, João e Francisco chegaram a se incomodar com a situação, levando-a como tema para a análise.

"Hoje eles fazem piada sobre isso, mas anteriormente se sentiam desconfortáveis. Por isso, decidimos fazer terapia em família, para compartilhar nossas questões", disse Fernanda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Lima (@fernandalima)

O assunto foi abordado logo na primeira sessão: "Na primeira sessão, eles levaram justamente a questão do choro do Rodrigo. Eles disseram que não gostavam do choro do pai, que ele chorava falso. Foi a primeira coisa que eles trouxeram para a terapia. A gente teve que explicar que não era isso, que ele chorava desse jeito porque foi ensinado a reprimir, a conter".

A loira então disse que criou os filhos de forma livre, para que eles demonstrem sentimentos sem se sentirem envergonhados e sem preconceitos de gênero. A ideia deu resultado. "Mas, me chamou muito a atenção esse incômodo dos dois, o que me faz ver que eles já encaram essa forma de demonstrar um sentimento de uma forma diferente. O que incomodava não era ver o pai chorar, era achar que aquele sentimento não era verdadeiro… fora o exemplo que ele dá por costurar, cozinhar, cuidar das crianças. Meus filhos sempre foram extremamente carinhosos. Até os dez anos brincavam de casinha", contou ela.

Filhos gêmeos do casal, João e Francisco estão com 16 anos. Vale lembrar que além dos meninos, eles também são pais de Maria, de cinco anos.