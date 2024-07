Felipe Theodoro revela maior conquista como influencer: ‘Realização pessoal’

Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, Felipe Theodoro analisa suas conquistas como influenciador digital

Com mais de 4 milhões de seguidores só no Instagram, Felipe Theodoro (34) é mais um dos convidados do programa Desconecta Rio, da TV CARAS. Durante o bate-papo, em clima total de descontração, o influenciador digital abre sua intimidade e revela maior conquista na carreira: "Realização pessoal".

Antes de se consagrar no cenário das redes sociais, Felipe Theodoro trabalhava como vendedor de lojas. Ele confessa que sua nova profissão abriu muitas oportunidades para ele, inclusive, conseguiu realizar o sonho de seus pais e comprar uma casa própria.

"Meus pai tem 70 e poucos e minha mae na faixa dos 60, é engraçado que os meus pais sempre tiveram um sonho dos filhos encaminhamos na vida, estudar, fazer faculdade e ter uma casa própria. Pelo menos os meus pais, eles são dessa geração que querem que os filhos estejam encaminhamos com a casinha deles", confessa.

Felipe realizou seu sonho no começo desse ano. Apesar da realização profissional, ele menciona que não é uma pessoa muito apegada nas coisas materiais: "Em fevereiro eu comprei minha casa, estou mobilando. Fizemos uma obra e agora está na parte da mobilia".

"Querendo ou não, eu sei que a gente tem essa coisa do material, mas é algo que é importante para os meus e para a gente. É uma conquista, a gente trabalha tanto. Se você trabalha muito, se você se dedica no que faz. Você merece! Isso é até um bordão meu, mas eu brincava: ser feliz no simples. Independente do seu simples. Quando a gente se permite a isso, é uma realização pessoal e dos seus porque acaba que todo mundo comemora com você", declara.



ABRIU A INTIMIDADE

Felipe transmite exatamente o que publica por meio de seus vídeos nos ambientes digitais: alegria e espontaneidade. Mesmo com toda sua vida agitada nas redes sociais, o influenciador digital menciona que gosta de ter um momento só seu e priorizar suas próprias escolhas.

"Eu me permito, eu hoje não me cobro certas coisas, não faço coisas que não quero fazer. Se coloque nesse lugar, se respeite, você não precisa de desdobrar em duas pessoas para dar conta de um projeto que não precisa fazer agora, se respeite nesse momento", finaliza.

