Fátima Bernardes surge com o namorado após desabafar sobre dificuldade

Após desabafar sobre distância com Túlio Gadêlha, Fátima Bernardes surge com o amado durante passeio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

A apresentadora Fátima Bernardes foi flagrada com o namorado, o deputado Túlio Gadêlha, na manhã desta quarta-feira, 17, enquanto caminhava na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Conversando e de mãos dadas, o casal apareceu se exercitando.

Usando um look de ginástica cheio de estilo, composto por legging azul-escura e camiseta vermelha, a jornalista fez a aparição com o eleito. É bom lembrar que, nos últimos dias, a ex-comandante do Encontro fez um desabafo sobre o relacionamento.

Muito ocupada com vários trabalhos, como seu canal no YouTube, Fátima Bernardes contou que não pode ver Túlio Gadêlha com frequência e falou sobre a dificuldade que enfrenta. Positiva, ela se mostrou conformada e comentou sobre cumprirem suas missões em suas áreas de trabalho.

É bom lembrar que, Fátima Bernardes, de 61 anos, e Túlio Gadêlha, de 36, assumiram publicamente o namoro em 2017, e, desde então, a ex-âncora do Jornal Nacional faz questão de viver o romance sem preconceitos e já rebateu os julgamentos por conta da diferença de idade entre eles.

Foto: Fabrício Pioyani/Agnews

No Dia dos Namorados deste ano, a comunicadora já havia falado sobre a distância que estão enfrentando. Ela então lamentou sobre não passarem a data juntinhos.

Fátima Bernardes revela motivo de sua saída do Jornal Nacional

Em 2011, a apresentadora Fátima Bernardes resolveu deixar a bancada do Jornal Nacional e surpreendeu não apenas os telespectadores com a sua decisão, mas também a sua família. Durante sua participação no podcast PodPah, a jornalista relembrou o momento marcante de sua carreira.

A comunicadora, que acabou de lançar no YouTube o seu canal, contou que a decisão aconteceu quando estava ainda muito feliz com o cargo. A ex-esposa e ex-companheira de trabalho de William Bonner então comentou que é seu jeito "pular fora" antes de ficar descontete com algo. A famosa então explicou melhor o que pensou na época.

"Sempre procuro pular fora antes de estar nesse lugar. Então quando eu olho pra mim e falo: 'Fátima, você daqui cinco anos gostaria de estar fazendo isso? Não', então vamo mudar agora, desde o Jornal Nacional, eu tava muito feliz fazendo Jornal Nacional, mas quando eu olhava pra frente: 'Fátima, daqui cinco anos, dez', porque aí se você não faz a mudança às vezes vai ser tarde", falou como pensa. Saiba mais o que ela revelou aqui.