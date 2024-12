Fátima Bernardes e os pais têm encontro especial em passeio: 'Muitos anos'

Em passeio com os pais em um shopping no Rio de Janeiro, Fátima Bernardes tem encontro especial e conta coincidência interessante; veja

A apresentadora Fátima Bernardes teve um encontro especial neste domingo, 08, ao passear com os pais, Eunice e Amâncio, em um shopping no Rio de Janeiro. Durante a passagem no local, eles viram o papai noel e resolveram tirar uma foto com ele.

A jornalista então pediu para o senhor o registro e se surpreendeu ao saber que ele começou a se vestir para data após participar de seu programa Encontro Com Fátima Bernardes. A comunicadora então contou melhor a coincidência para os seguidores.

"Hoje depois de almoçar com meus pais no shopping, vimos o Papai Noel e pedi uma foto. Pra minha surpresa, ele me contou sua história. Foi no Encontro, há muitos anos, que ele vestiu essa roupa pela primeira vez para participar de um ação no palco. De lá pra cá, a vida mudou e anualmente ele encarna o Papai Noel. Adorei esse reencontro e saber como tudo começou", disse a famosa.

Nos últimos meses, os pais de Fátima Bernardes celebraram 63 anos de casados. A apresentadora não deixou de também comemorar a data. "Só desejo que a vida ofereça cada vez mais sorrisos pra eles. E saúde, claro. Parabéns! A música 'A deusa da minha rua' era uma das que meu pai cantava pra minha mãe. #bodasdesandalo #casamento", escreveu na ocasião

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes faz festa para a filha e o genro em sua mansão

A apresentadora Fátima Bernardes mostrou que fez uma festa especial em sua mansão no Rio de Janeiro para comemorar o aniversário de um de seus trigêmeos com William Bonner, a jovem Beatriz Bonemer, e o namorado da garota, o instrutor de voo Caio Freitas.

Em sua rede social, a jornalista fez um álbum do evento, que reuniu amigos e familiares na casa da famosa. A comunicadora então postou os cliques do casal, da aniversariante com a avó materna e os outros presentes. Para o momento, a ex-global apostou em um vestido branco enquanto a filha elegeu um verde e surgiu deslumbrante para celebrar seus 27 anos. Veja as fotos do momento aqui!