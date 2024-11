Fãs encontram sinal poderoso em foto de Viih Tube: 'Deus está com ela'

Viih Tube deu à luz Ravi, seu segundo filho com Eliezer, na última segunda-feira, 11, e precisou ser internada na UTI após o parto

Viih Tube (24) precisou ser internada na UTI após dar à luz Ravi, seu segundo filho fruto da relação com Eliezer (34), na última segunda-feira, 11. Desde então, fãs e internautas estão desejando uma recuperação rápida para a influenciadora e acabaram encontrando um sinal poderoso em uma das fotos dela, que também é mãe de Lua(1).

"Mais alguém viu a imagem de uma leoa na barriga dela na oitava foto?", questionou uma internauta na publicação em que Viih Tube mostra alguns cliques do parto do filho caçula . "Eu vi também", concordou uma. "Ela está sendo uma mãe leoa. É nítido que Deus está com ela, e ela vai sair dessa", apontou uma segunda. "Isso quer dizer que ela é uma mãe leoa", escreveu ainda uma terceira fã.

Além de ser um mamífero poderoso, a leoa também é um grande símbolo de poder feminino, garra e coragem. Mães que são consideradas leoas pela sociedade costumam ser cuidadosas e protetoras em relação aos filhos, além de serem corajosas e fortes quando colocadas em frente às adversidades.

Neste sábado, 16, Viih Tube usou os Stories de seu perfil do Instagram para tranquilizar os fãs e comunicar que havia recebido alta da UTI na noite sexta-feira, 15. "Estou no quarto, não fico muito no celular. Mas passando pra dizer que estou bem melhor, logo vou pra casa", escreveu.

A influenciadora aproveitou para explicar que a amamentação do filho foi um dos pontos que a ajudaram a se manter firme durante a internação. "Enquanto estive na UTI, ele vinha de 3h em 3h pra mamar e também eram os momentos que mais me davam força."

A ex-BBB foi internada na UTI três dias após o nascimento de Ravi, devido a complicações no pós-parto. De acordo com sua assessoria, ela precisou de uma transfusão de sangue. "Viih Tube está na UTI, pois precisou de uma transfusão de sangue, mas se recupera bem. Ela está acompanhada pela mãe. O Eliezer está cuidando do filho Ravi, que está muito bem", disse o comunicado.

