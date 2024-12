Fãs comentam reconciliação de Rafaella Santos e Gabigol: 'Vai sair casamento'

Rafaella Santos compartilha foto com Gabigol e confirma namoro com o jogador após idas e vindas nos últimos nove anos

Nesta segunda-feira, 30, Rafaella Santos (28), irmã de Neymar Jr (32), compartilhou em suas redes sociais uma foto beijando o jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol (28). Pouco tempo após a postagem, a influenciadora apagou a publicação, mas foto foi o suficiente para confirmar retorno do casal que passa por diversas idas e vindas nos últimos nove anos. Na web, fãs e seguidores comentam a volta do namoro: "Vai sair casamento", brincou um perfil.

Anos de vai e vem

A relação entre Gabigol e Rafaella começou em 2015, quando o atacante jogava pelo Santos, mas não se configurou como namoro de primeira. O casal assumiu o relacionamento só em 2017, depois que Rafaella colocou um ponto final em seu namoro anterior com o jogadorLucas Lima (34).

A união não demorou para acabar e, em 2019, quando Gabigol iniciava sua carreira no Flamengo, os dois se reconciliaram e iniciaram uma nova tentativa de namoro. O casal ficou junto durante a maior parte da Libertadores da América e do Brasileirão da temporada, mas se separou no final do ano.

Em 2020, após a dupla aparecer em alguns eventos, novos rumores de reconciliação apareceram, mas o casal buscou deixar o relacionamento longe da mídia até 2022, quando se assumiram novamente. Novamente, Rafa e Gabi se separaram e permaneceram afastados até 2023, retomando de forma discreta o namoro vai e vem.

Nova tentativa

Depois de uma nova separação, os pombinhos se reconciliaram neste ano e vão passar a virada juntos. Na web, o reencontro depois de tantos anos não passou batido pelos fãs, que se dividiram em opinar sobre o casal.

Um perfil do X (antigo twitter) escreveu: "Vai sair casamento do Gabriel com a Rafaela, hein. Desde o tempo de Santos, esse menino é apaixonado por ela e eles sempre voltam. Ele nunca assume ninguém", apontou. Outro alfinetou discretamente a reconciliação: "Chocada que a Rafaella Santos reatou o relacionamento com o Gabigol", escreveu na rede social.

Leia também: Rafaella Santos exibe foto inédita com Gabigol em clima de romance