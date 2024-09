Famosos vão à missa de sétimo dia da morte de Fábio Arruda

Morte de Fábio Arruda aconteceu há uma semana e os amigos e familiares se reuniram em missa de sétimo dia na cidade de São Paulo

O apresentador e consultor de etiqueta Fábio Arrudafaleceu no último sábado, 7, em São Paulo. Agora, uma semana depois, a família e os amigos realizaram uma missa de sétimo dia em memória dele.

A celebração religiosa aconteceu no bairro Jardins, região nobre da capital paulista, e contou com a presença de amigos famosos. Leda Nagle, Patricia de Sabrit, Adriana Coluin, Mylla Christie e Sacha Chryzman estavam entre os convidados.

A morte de Fábio Arruda

Fábio Arruda foi encontrado morto aos 54 anos de idade no sábado, 7, em sua casa. De acordo com as imagens da câmera de segurança, ele caiu no chão ao se abaixar para pegar algo no frigobar. Dias antes, ele tinha passado por um procedimento de cateterismo.

Além de ser apresentador de TV, Arruda também ficou conhecido por sua participação em suas edições do reality show A Fazenda, da Record.

Em seu último post nas redes sociais, o apresentador mostrou um vídeo no hospital e falou sobre a importância de cuidar da saúde. "A vida é realmente breve e imprevisível. Se cuide, faça seus check-ups regularmente e se previna. Sei que nem todos têm as condições para isso, mas tente manter uma alimentação saudável, fazer exercícios de acordo com sua possibilidade, já ajuda muito. Depois dos 40 anos, cuidado redobrado", escreveu na legenda.

Famosos lamentam a morte de Fábio Arruda

Em posts nas redes sociais, vários famosos lamentaram a morte repentina de Fábio Arruda.

Sonia Abrão disse: "Ainda sem chão com essa notícia! Em agosto, ele me entrevistou no seu podcast, o “ PodArruda?”, um papo que iria ao ar agora em setembro. Ele estava ótimo, no maior pique, mas logo depois vieram a internação por problema no coração e a alta! E qdo se imaginava que já estivesse tudo resolvido, vem a morte! Em casa, aos 54 anos, provavelmente de infarto! Um baque! Vai com Deus, querido! Não vou esquecer a nossa última conversa, nem as taças e o champanhe! O brinde fica pra eternidade!".

Leda Nagle escreve: "Perdi hoje um grande amigo. Fabio Arruda. Uma pessoa de bem com a vida, inteligente, dona de um humor extraordinário, que gostava da vida e de viver. Triste demais. Perda forte demais!".

Helô Pinheiro comentou: "Fábio Arruda o seu jeito de ser sempre elegante nos dava chance de elogia-lo. As echarpes eram companheiras no estilo. Que Deus o receba é nós daqui emanamos boas vibrações. A família nossas orações para conforta-los".