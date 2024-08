Famosos lamentaram a partida do cantor e compositor Rubens Antônio da Silva, o Caçulinha, que morreu aos 86 anos na madrugada desta segunda, 05

O cantor e compositor Rubens Antônio da Silva, o Caçulinha, morreu aos 86 anos na madrugada desta segunda, 05. Ele estava internado em São Paulo, mas não resistiu às sequelas de um infarto. Nas redes sociais, famosos prestaram homenagens ao músico, que se tornou conhecido por suas participações no Domingão do Faustão.

Ele foi o responsável por produzir a trilha sonora do programa ao vivo por mais de 20 anos. A morte de Caçulinha foi anunciada pela família nas redes sociais. "É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado, nos deixou hoje, aos 86 anos, durante a madrugada. Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte", diz o comunicado.

A atriz Lúcia Veríssimo escreveu: "O conheci através do meu pai, sempre foram ligados e respeitavam seus trabalhos mutuamente. Depois o encontrei na Globo e sempre foi de um carinho imenso comigo e com meu pai. Tenho diversas passagens com Caçulinha, sempre recheadas de imenso carinho. Fico triste, mas certa de que seu caminhar será de luz, pois era um ser muito especial e que logo estará conversando sobre música com papai, de certo. Até… querido Caçulinha".

Já o jornalista Flávio Ricco lamentou: "Caçulinha, amigo querido, nos deixa. Um nome que a MPB vai reverenciar para sempre". "Vai com Deus meu amigo", disse Thiago Arancam. Sonia Blota lamentou: "Ahhh que tristeza".

Veja algumas publicações:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Márcia Goldschmidt (@marcia.golds)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lúcia Veríssimo LV 🏹🎥📷🐆🐎🎞🖋🐱🐶 (@lverissimo)