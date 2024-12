Famosos lamentam a morte da mulher do cantor do Pagod'art

Vocalista da banda Pagod’art, Flavinho vive dor do luto após morte da esposa no dia de Natal e recebe o apoio de amigos famosos. Veja as mensagens

O cantor Flavinho, do grupo Pagod’art, viveu a enorme dor de anunciar a morte da esposa, Ana Paula Barbosa. Ela faleceu aos 43 anos de idade nesta quarta-feira, 25 de dezembro, em pleno Natal, após alguns dias internada. Ela teve complicações em sua luta contra o câncer e não resistiu. Com a triste notícia divulgada nas redes sociais da banda, os amigos famosos apoiaram o viúvo.

Nos comentários do comunicado oficial sobre a morte de Ana Paula, as celebridades prestaram o apoio para o amigo famoso. Xanddy escreveu: "Meus sentimentos, amigo @ocantorflavinho, ela tá nos braços do Senhor. Que Ele possa fortalecer você e toda família". Compadre Washington comentou: "Meus sentimentos irmão".

Lincoln, do Parangolé, disse: "Meus sentimentos, irmão. Sinta-se abraçado". Beto Jamaica disse: "Meu menino… meus sentimentos, que Deus possa confortar o seu coração e de toda a família! Sinta-se abraçados por mim". Tony Salles escreveu: "Que DEUS conforte o seu coração e dos seus familiares meu irmão. Fique firme. Meus sentimentos". O ator Érico Brás disse: "Meus sentimentos meu irmão. Que a força maior do universo te abrace e te dê força. Que sua família fique em paz".

O comunicado da morte do vocalista

A morte de Ana Paula Barbosa, esposa de Flavinho, foi confirmada pela equipe da banda baiana Pagod'art, em um comunicado oficial.

Ana Paula faleceu após lutar contra o câncer. Ela foi diagnosticada com a doença há quase dois anos e estava em tratamento, mas foi internada no dia 21 de dezembro em Salvador, Bahia, e não resistiu ao ter complicações em sua saúde.

Flavinho e Ana Paula estavam casados há 25 anos e tiveram 3 filhos.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Paulinha - Ana Paula Barbosa da Silva - esposa do cantor Flavinho Pagod’art, aos 43 anos. Paulinha nasceu em 27 de julho de 1981, casada durante 25 anos e deixa três filhos, de 24, 22 e 19 anos. Ela enfrentava um câncer e foi internada no último sábado (21) no Hospital Aristides Maltez após complicações no quadro de saúde. Faleceu nesta data, 25 de dezembro de 2024, deixando um legado de amor e dedicação à família e aos amigos. Neste momento de dor, a família agradece pelas orações e o carinho recebido, e opta por se despedir com privacidade, em uma cerimônia íntima", informaram.