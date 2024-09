Famosos enviam mensagens carinhosas para Eva Huck no dia de seu aniversário; confira

A apresentadora Angélica celebra o aniversário de 12 anos da filha Eva com sequência de fotos em rede social e recebe enxurrada de mensagens de famosos

Eva Huck, filha do casal de apresentadores Angélica (50) e Luciano Huck (53), completou 12 anos e ganhou um festão com o tema do musical da Broadway Mamma Mia!. A mamãe coruja compartilhou, nesta quarta-feira, 25, por meio do Instagram, uma sequência de fotos do evento, que ganhou uma enxurrada de mensagens carinhosas de famosos.

"12 anos da nossa doce Eva! Que orgulho ver você crescendo e enchendo nossas vidas de alegria com sua alma tão pura, livre e bondosa. Cada dia ao seu lado é uma nova surpresa, e nos sentimos abençoados por te ver se tornando essa pessoa tão especial. Te amamos muito e estaremos sempre aqui, te aplaudindo e torcendo por todos os seus sonhos", escreveu Angélica, na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios a Eva e muitas felicitações de aniversário. "Viva nossa menina Eva, cada dia mais linda e artistaaaaaa. Tia Carol e tio Chocolate amam!", disse Carolina Dieckmann (46). "Parabéns, Eva. Muito linda", falou Fátima Bernardes (62). "Parabéns, princesaaa", escreveu Paolla Oliveira (42). "Ahhhh coisa linda. Parabéns, Eva!", comemorou Ingrid Guimarães (52). "Que linda! Parabéns", emendou Heloisa Périssé (58). "Princesa linda! Viva EVA", festejou Larissa Manoela (23). "Viva Eva, espetáculo de menina. Minha amada, que Deus te proteja sempre, te dando muita saude, muitas brincadeiras, batmans suflles e piruetas! Tia Claudia te ama! Feliz niver", disse Claudia Raia (57).

SOBRE A FESTA

A decoração da festa de Eva foi feita em azul e inspirada no cenário da peça Mamma Mia! - que também é filme. As casas da Grécia apareceram reproduzidas até no bolo, e flores rosa fizeram o contraste.

A família também entrou no clima e usou looks parecidos. Luciano Huck e os filhos, Joaquim Huck (19) e Benício Huck (16), vestiram roupas em tom azul. Angélica colocou um vestido branco, mas com detalhes também em azul. Já a aniversariante teve mais de um look; e mostrou que adora brilhar ao colocar mais de um macacão com vários brilhos.