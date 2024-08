Fabio Assunção surge em novo clique ao lado do filho primogênito

O ator Fabio Assunção marcou presença na pré-estreia do filme Motel Destino na companhia do filho, João Assunção, de 21 anos

O ator Fabio Assunção marcou presença na pré-estreia do filme Motel Destino, que aconteceu no Cine Belas Artes em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 14. E ele foi ao evento na companhia do filho, João Assunção, de 21 anos, que apareceu sorridente ao lado do pai.

João Assunção é filho de Fábio com Priscila Borgonovi. O ator também é pai de Ella Felipa, de 13 anos, fruto do casamento com Karina Tavares, e da caçula Alana, de 3 anos, nascida do casamento com Ana Verena, que terminou em outubro após três anos juntos.

Fabio Assunção e João Assunção (Foto: Patrícia Devoraes/Brazil News)

Fábio Assunção ganha surpresa ao vivo do filho, João: "Que gracinha"

O ator Fábio Assunção participou do programa Encontro recentemente e comentou a respeito da ótima relação que possui com o primogênito. De acordo com o ator, além de pai e filho, ele e João são grandes amigos e conversam sobre diversos assuntos. "Meu parceirão", disse.

Neste momento, o herdeiro de Fábio Assunção surpreendeu ao entrar no palco do programa. "Estou escondidinho há horas, escutando suas risadas do outro camarim", brincou João. O momento fofíssimo, é claro, ficou entre os assuntos mais comentados da web.

Na rede social X, antigo Twitter, internautas se mostraram encantados com o carisma do jovem. "Gente… o filho do Fábio assunção no Encontro com Patrícia Poeta… que gracinha", comentou uma. "O filho do Fábio Assunção é um gato! O rostinho desse ser todo fofinho", disse outra. "Tão fofinho Fábio Assunção com o filho dele", escreveu uma terceira.