Fabiana Justus posta vídeo especial e celebra superação: 'Reviravoltas'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus compartilhou um vídeo especial e celebrou uma grande vitória que teve neste ano de 2024

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 16, a empresária publicou em sua conta no Instagram um vídeo mais do que especial.

No registro, Fabiana relembrou um momento difícil do início do ano, quando foi diagnosticada com leucemia e precisou parar de amamentar o filho Luigi, atualmente com um ano. Na imagem, a famosa surgiu chorando com o bebê no colo.

Em seguida, Fabi surgiu sorridente ao lado do marido Bruno D'Ancona e dos filhos, as gêmeas Sienna e Chiara, de cinco anos, e o pequeno Luigi durante a festa de Natal da família. Fabiana ainda precisa passar por acompanhamento, mas a doença está em remissão.

"Se a vida tem reviravoltas, a minha deu o melhor plot twist possível", disse ela. Na legenda, a famosa ainda celebrou o momento de superação. "Se alguém me contasse em janeiro, no dia que gravei esse vídeo, como eu iria estar em dezembro eu acho que não acreditaria! Deus é maravilhoso. E se tem algo que posso dizer é que depois de passar pelos piores momentos da vida a gente aprende a valorizar ainda mais os melhores", concluiu.

Resultado dos exames

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus dividiu com o público uma ótima notícia a respeito de sua saúde! Por meio de seus stories no Instagram, a famosa contou que já recebeu o resultado de parte da bateria de exames que realizou no dia anterior.

Em janeiro deste ano, Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e, em meados de março, realizou um transplante de medula óssea - que foi um sucesso. Em meio ao tratamento contra o câncer, a empresária passou por exames de rotina nos últimos meses.

Bastante contente, Fabiana Justus revelou que o resultado dos exames saiu como o esperado: sua medula segue limpa e zerada.

"Estou tão feliz e aliviada. Sem palavras, não preciso nem dizer, mas a semana de exames é muito angustiante, fico mais introspectiva, tensa, não dormi um dia antes. E assim, já recebi [mensagem de] mais de um médico aqui falando que a medula está limpa, lógico que tem outras coisas que ainda vão sair, mas o principal delas era ver se a medula está limpa, e ela está", celebrou ela.

Em seguida, Fabiana Justus contou que, nos últimos dias, agradeceu bastante por poder presenciar a apresentação das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de cinco anos, na escola. "Estou aqui comemorando, estava em êxtase. Tenho muita fé e muita certeza de que está tudo bem e eu estou curada, mas sempre vem aquele nervosismo. Depois de tudo que passei…", declarou.

"Na apresentação das meninas [Chiara e Sienna] de final de ano na escola, eu só pensava ‘graças a Deus que estou aqui, vendo elas se apresentando, bem e com saúde, Deus muito obrigada'", finalizou Fabiana.

